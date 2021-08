De prijs van chaos

België mag dan relatief weinig eigen onderdanen geëvacueerd hebben, landen als de VS moeten nog duizenden mensen uit het land krijgen. Niet voor niets vorderde de Amerikaanse overheid nog maar voor de derde keer in de geschiedenis burgervliegtuigen op om het transport van geëvacueerden vanop Amerikaanse bases in het Midden-Oosten en Duitsland naar de VS te verzekeren.