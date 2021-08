De prijs voor de normaliteit

Het is verantwoord vaccinaties in de zorgsector te verplichten. Maar ook elders moet meer doorgeduwd worden om te vaccineren.

Eerst het verontrustende coronanieuws van deze week. Israël wordt overspoeld door een derde coronagolf, ondanks een vaccinatiegraad van meer dan 60 procent. Het land zag zich genoodzaakt enkele maatregelen, waaronder de mondmaskerplicht, weer in te voeren en de quarantaineregels uit te breiden naar de gevaccineerden. 'Een waarschuwing voor de wereld', zeggen de Israëli's. De premier kreeg er vrijdag zijn derde vaccin als voorbode van het massaal toedienen van derde prikken.

Bovendien onthulde een studie van de universiteit van Oxford dat de bescherming door de vaccins van Pfizer en AstraZeneca na 90 dagen meer verzwakt was dan gedacht. Ook in ons land kondigde Vlaams minister van Zorg Wouter Beke (CD&V) al een derde prik aan, zij het voorlopig alleen voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.

En om de redenen voor ongerustheid niet te ver van huis te moeten zoeken: de ziekenhuisopnames zitten in eigen land dan nog wel ver onder het alarmpeil, volledig safe is een cijfer van 60 ziekenhuisopnames per dag (48 de week voordien) nu ook weer niet.

Telewerk

Tegen die achtergrond besliste het Overlegcomité forse versoepelingen door te voeren. Studenten kunnen weer allemaal live naar de les, we kunnen weer aan de toog hangen en dansen op een trouwfeest, het nachtleven gaat in oktober weer open, en zelfs de aanbeveling voor telewerken verdwijnt in Vlaanderen en Wallonië.

De regeringen nemen een berekend risico op een moment dat de besmettingen en de ziekenhuisopnames weer stijgen. Er sterven elke dag nog drie of vier mensen aan covid. Maar wat is de kostprijs van niet versoepelen? Van jongeren die niet mogen uitgaan of live lessen volgen? Van mordicus telewerken en sociale isolatie? Ook dat eist een tol, zelfs indirect in mensenlevens.

Als een verplichte vaccinatie in de zorg en misschien ook in andere sectoren de prijs is die we moeten betalen om zo veel mogelijk naar de normaliteit terug te keren, dan zij het zo.

Dat er samen met deze 'back to normal' een verplichte vaccinatie in de zorg komt, is verdedigbaar. En moeten we diezelfde vraag niet durven te stellen voor wie les geeft of in publieke functies (zoals tramchauffeurs) in contact komt met veel mensen? Met verplichtingen moet een democratie zuinig zijn, en al zeker als het over de integriteit van ons lichaam gaat. Maar als de beloning een terugkeer naar de normaliteit is, dan zij het zo.

Olifant in de kamer

Al bieden vaccins geen 100 procent bescherming, ze reduceren het risico op ernstige ziekte wel bijzonder fors, ook bij de deltavariant. Mensen hebben tien keer minder kans om in het ziekenhuis te belanden als ze gevaccineerd zijn. Je beschermt jezelf en de anderen. Het vaccin is niet alleen de beste, maar voorlopig ook enige manier om covid zonder een lockdown tegen te houden.

Zolang we corona in Brussel niet onder controle krijgen, hangt een zwaard van Damocles boven het rijk van de vrijheid.

Maar er is één olifant in de kamer die het feest in mineur doet verlopen. In Brussel stijgen de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames sneller en is de vaccinatiegraad belabberd laag. Is Vlaanderen wereldtop qua vaccinatie, dan is onze hoofdstad de minst gevaccineerde hoofdstad van West-Europa.

