De rekening

Politici moeten geen dingen beloven die buiten hun macht liggen, en toch lijken ze weer op weg dat te doen.

In verkiezingstijden kan het geen kwaad te herinneren aan het verhaal van Domingo Tortorelli, die in 1950 probeerde president van Uruguay te worden met zijn Partido Concordancia. Hij beloofde zijn landgenoten een melkfontein op iedere straathoek, een werkweek van vijftien minuten en wilde de weg tussen Rivera en Montevideo in de twee richtingen bergaf laten lopen om benzine te besparen. Hij haalde 38 stemmen.

Het wedervaren van Tortorelli zou politici moeten waarschuwen om geen dingen te beloven die buiten hun macht liggen. Toch is dat, nu in België politieke partijen hun campagne voor 26 mei op gang trekken, weer exact wat aan het gebeuren is.

De voorbije dagen startten de Franstalige liberalen van de MR hun campagne rond het speerpunt dat de belastingen vier miljard euro lager moeten. De Franstalige socialisten van de PS willen de pensioenleeftijd weer verlagen van 67 naar 65 jaar.

Het staat partijen vrij te willen wat ze willen. Maar het zou goed zijn moesten ze er bij zeggen wat de realiteit is van waaruit ze verplicht zijn te vertrekken. Die realiteit is dat we in een land leven met een immense staatsschuld, een gat in de begroting, een onbetaalde vergrijzingsfactuur én een onbetaalde klimaatfactuur, waarin bovendien in vergelijking met de rest van Europa vrij weinig mensen aan het werk zijn.

Het onmogelijke beloven draagt namelijk gevaren in zich. Het eerste is dat sommigen het nog geloven ook en zich nadien, wanneer de werkelijkheid terug bijt, zich ontgoocheld afwenden van de politiek. Het tweede gevaar is dat sommige het nog geloven ook en denken dat er verkeerde keuzes worden gemaakt, terwijl het soms gewoon niet anders kan.

Het gat in de begroting en de staatsschuld tonen net dat we al jaren niet meer bij machte zijn in België om correcte collectieve beslissingen te maken. Het lukt namelijk alleen nog als we de bijhorende factuur voor ons uitschuiven. We slagen er niet meer in iets te beslissen en ook de rekening correct te betalen. Het eerste salvo aan campagnevoorstellen suggereert dat er geen ambitie is dat euvel op te lossen.

Net daarom is het zo cruciaal dat de partijprogramma’s worden doorgerekend, zoals het federaal Planbureau nu voor het eerst zal doen. Dat levert twee voordelen op: beleidsvoorstellen worden beter vergelijkbaar. En voorstellen die écht financiële waanzin zijn, worden als zo danig ontmaskerd.

Het valt te hopen dat het Planbureau, een instelling die rechtstreeks afhangt van de federale regering, ook het mandaat krijgt die oefening in politieke rekenkunde correct te doen. Dat de PS de pensioenfactuur groter wil maken in plaats van kleiner is haar goed recht, maar dan moet ze wel zeggen waar ze denkt het geld te halen om de begroting te saneren en de klimaat- en vergrijzingsfacturen te betalen.

Hetzelfde geldt voor wie lasten wil verlagen. En dat antwoord moet verder gaan dan 'een globale hervorming' en 'gefaseerd invoeren', zoals MR-voorzitter Chastel uitlegde.