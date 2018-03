De reuzentaks

Het voorstel van de Europese Commissie om de digitale activiteiten van Google of Facebook te belasten, nu nog politieke fictie, is de zoektocht waard.

Laat de reuzen de crisis betalen. Dat is vrij vertaald het plan dat de Europese Commissie gisteren voorstelde: voer in de hele EU een belasting op de digitale activiteiten van Google, Apple, Facebook, Amazon in, zodat de techgiganten een even groot deel van de lasten dragen als klassieke ondernemingen waarvan de winstmachine nog is opgetrokken uit steen en cement.

Het voorstel is wellicht al dood voor het op de tafel belandt van de 28 staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen, die vandaag en morgen in Brussel op een Europese top bijeenkomen. Zij moeten namelijk akkoord gaan met het plan, en omdat belastingen politiek bijzonder gevoelig liggen, heeft iedereen aan tafel vetorecht.

Er zijn wel wat inhoudelijke hindernissen die maken dat unanimiteit tussen de 28 hoofdsteden niet snel zal ontstaan. De eerste vraag is hoe je de opbrengst verdeelt. Kleine landen kunnen nu nog onderhandelen over fysieke investeringen - er staat een Google-datacenter in het Waalse Saint-Ghislain - maar dreigen uit de boot te vallen bij een Europese belasting. Als je de opbrengst daarvan zou verdelen naargelang de bevolking, krijgen Duitsland en Frankrijk mooie inkomsten, maar België slechts 2 procent van de Europese pot.

Het verklaart meteen waarom het al twee decennia niet lukt om een gemeenschappelijke Europese vennootschapsbelasting in te voeren: die zou aan het einde van de rekening vooral de schatkist van de grote landen ten goede komen en niet de kleine.

En dan zijn er de geopolitieke problemen buiten Europa. Op de Europese top bespreken de regeringsleiders en staatshoofden vandaag en morgen ook de nakende handelsoorlog met de VS, die deze week nog dreigt te starten. Op dit moment gaat het over staal en aluminium, maar het echte gevecht - ook met China - gaat over technologie. Als net op dat moment de EU een taks invoert op digitale giganten, die toevallig allemààl uit de Verenigde Staten blijken te komen, is ook daar het hek van de dam.

Er zijn wel goede redenen om dit debat te starten. De vennootschapsbelasting is namelijk nog altijd geënt op het idee dat er nationale bedrijven zijn die in eigen land gebouwen hebben en van daaruit binnen de grenzen activiteiten uitoefenen. Zodra die activiteit internationaal wordt, wordt het al complex. Zodra de activiteit digitaal wordt, wordt het helemaal een nieuwe wereld voor fiscalisten.

Toch is dat de wereld zoals die zich aandient. Waarin de stenen winkel in de autovrije winkelstraat verdwijnt omdat we via een Amerikaans bedrijf online dingen kopen die via een Nederlands bestelbusje tot voor onze voordeur worden gereden. Het houdt steek na te denken wie in zo’n economie welke belastingen betaalt die nodig zijn voor centrale taken van de overheid.

Zal een Europese belasting op de data die Amazon bezit dat oplossen? Wellicht niet. Net zoals de Europese GDPR-verordening die eind mei ingaat niet alle Facebook-privacyproblemen zal oplossen. Net zoals het gevecht van Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager tegen de te grote almacht van Google niet alles zal oplossen.