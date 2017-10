Op het 19de partijcongres heeft de Chinese leider Xi Jinping zijn macht zo vergrendeld dat hij ook na 2022 zal regeren. Na grote roerganger Mao Zedong ontpopt Xi zich als de rode keizer.

In het Permanent Comité van het Politbureau van de Chinese Communistische Partij is geen potentiële opvolger voor Xi benoemd, zoals gebruikelijk is. Dat versterkt niet alleen de positie van de Chinese leider, het biedt hem de mogelijkheid om meer dan twee ambtstermijnen vol te maken. Xi was al geconsacreerd omdat zijn gedachtegoed in het communistisch manifest was opgenomen, een eer die hij alleen moet delen met Mao, de grondlegger van de Volksrepubliek China.

En Xi heeft grote ambities. Tegen 2035 wil hij de overgang naar een modern en ontwikkeld land afgerond hebben. Dat is een relatief korte tijdspanne om een sociaal erg ongelijk land naar de status van een volledig ontwikkeld land te loodsen. Tegen 2049, bij de honderdste verjaardag van de Volksrepubliek, moet China de status van supermacht met bijbehorend leger definitief verworven hebben. Xi leverde daarbij, op een zelfverzekerde manier, een duidelijk visitekaartje af.

China is de voorbije decennia op een stormachtige manier gegroeid. Het land is de fabriek van de wereld. Nu is het zaak voor de Chinese leiders om de exponentiële groei van de exportproductie terug te brengen naar een economische groei waar ook de modale Chinees van kan genieten.

Die uitdaging is niet min, omdat China veel van zijn groei te danken heeft aan een gigantische schuldfinanciering. De vraag is of die financiële constructie kan standhouden. Bovendien heeft de groei een enorme impact gehad op het milieu. De uitbouw van de steden en de aanleg van grote infrastructuurprojecten zijn met harde hand doorgeduwd.

Bij de uitbouw van het Chinese kapitalisme was geen democratie nodig, in de komende jaren evenmin

Die harde hand zal niet verdwijnen. Bij het ontvouwen van zijn toekomstplannen was Xi heel duidelijk. In China is er geen plaats voor een parlementaire democratie. De Chinese variant van het communisme is en blijft de leidraad voor de politiek. En ultiem beslist de politiek over hoe het moet met de economie. Voor de uitbouw van het Chinese kapitalisme was er geen democratie nodig, en in de komende jaren evenmin.

Xi wil net als Mao en Deng Xiaoping, die verantwoordelijk was voor de grote transformatie van de Chinese economie, het oude middenrijk voort uitbouwen. Net als Mao en Deng garandeert Xi dat hij geen concurrentie heeft aan de top. Xi omringt zich met een hofhouding van getrouwen. Het gevaar is dat er, net als bij Mao en Deng, geen duidelijke opvolger is en dat, als Xi verdwijnt, een periode van politieke onzekerheid aanbreekt.

Meer dan zijn voorgangers wil Xi de status van China in de wereld opkrikken en de invloed van het land systematisch uitbouwen. Het Chinese model dat hij propageert, zet hij internationaal op de kaart als een voorbeeld. Het economische succes van China legt de basis voor een grotere, wereldwijde invloed.

De Chinese groei en doortastende aanpak wekken bewondering. Er is een ding dat daarbij absoluut niet vergeten mag worden: het land wordt geleid door één man, die steunt op één partij. In alle politieke handboeken heet dat een dictatuur. Gisteren heeft Xi zichzelf tot een rode keizer gekroond. Het toekomstbeeld dat hij van China schetste, hoe modern en ambitieus ook, blijft gestoeld op de aloude, autoritaire Chinese traditie van het middenrijk.