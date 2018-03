De slag om Belfast

De onderhandelingen over de brexit tussen Brussel en Londen zijn in gevaarlijk vaarwater beland. Daarbij wordt zelfs de vrede in Noord-Ierland bedreigd. Er is één oplossing: een douane-unie.

‘You can’t have your cake and eat it’, luidt het Engelse spreekwoord. Dat is nochtans exact wat de regering van de Britse premier Theresa May sinds het brexit-referendum probeert te doen: het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie loodsen en tegelijk alle voordelen die met die Europese Unie verbonden zijn behouden. Michel Barnier, de brexitonderhandelaar van de Europese Commissie, probeerde gisteren met shocktherapie de Britse regering uit die droomwereld te helpen.

De kwestie die alles op scherp zet, is de vrede in Noord-Ierland. Na de brexit wordt de grens tussen Noord-Ierland en Ierland een buitengrens van de EU. Ierland is een EU-land en Noord-Ierland behoort tot het Verenigd Koninkrijk. De vraag wordt of de kwetsbare vrede in Belfast het verdraagt dat het eiland opnieuw wordt verdeeld door grenswachten, douaneposten en versperringen.

Zijn er andere opties? Je kan de grens trekken tussen Ierland en de rest van de EU. De Commissie aanvaardt dat niet omdat dat strijdig is met de Europese verdragen. Die stellen dat de EU-landen een ondeelbare interne markt vormen.

Een derde optie legt de nieuwe grens tussen Noord-Ierland en het VK. Dat stelde Barnier woensdag voor. Als er toch een harde douanegrens tussen de EU27 en het VK moet komen, dan beschouwen we Noord-Ierland als een onderdeel van de Europese douane-unie, staat in zijn voorstel.

Premier May reageerde als door een wesp gestoken en zei in het House of Commons dat geen enkele Britse premier zoiets kan aanvaarden. Voor haar is het Verenigd Koninkrijk een en ondeelbaar. Boris Johnson, de altijd iets meer uitgesproken minister van Buitenlandse Zaken, sprak over een Europese annexatie van Noord-Ierland.

Barnier zei dat hij niet wilde provoceren, maar wellicht beseft hij dat hij net dat gedaan heeft. Met reden. Hij stelde op scherp dat er maar drie manieren zijn om de nieuwe EU-buitengrens te trekken: een die strijdig is met de Europese verdragen, een die niet kan voor Londen en een die de Noord-Ierse vrede bedreigt.

Dat verhoogt de druk om na te denken over een vierde optie: geen grens. Net zoals het bestaan van de EU een deel van de oplossing voor de Ierse vrede was, is een douane-unie tussen de EU27 en het VK de meest logische oplossing. Het betekent heel eenvoudig dat de grenswachten niet nodig zijn.

Dat ligt helaas gevoelig in Londen, waar de belofte ‘take back control’ is gemaakt. Dat betekent dat je geen deel kan uitmaken van een douane-unie die verdacht goed lijkt op wat de essentie van de Europese Unie is.

Toch is dat de enige uitweg. De belofte ‘take back control’ is inherent tegenstrijdig. Het VK herwint geen controle als het het conflict in Noord-Ierland weer aanwakkert of als het zich afsluit van de grootste vrijhandelszone en consumentenmarkt ter wereld, die op 33 kilometer van de witte kliffen van Dover ligt: de Europese Unie.