De taliban is terug

De snelle opmars van de taliban in Afghanistan voorspelt weinig goeds. Niet voor het land, niet voor de regio, niet voor de rest van de wereld.

Na twintig jaar oorlog zijn de voormalige reliegieuze leiders van Afghanistan opnieuw aan de winnende hand. De inname van vijf provinciesteden in drie dagen tijd bewijst de slagkracht van de taliban. En op het terrein hebben ze ook al veel gebied buiten de steden veroverd. Afghanistan is helemaal klaar voor de terugkeer van deze religieuze fundamentalisten.

Sinds de Amerikaanse president Joe Biden besliste om de Amerikaanse troepen uit het land terug te trekken, is de taliban aan een opmars begonnen. Er waren vredesgesprekken tussen de regering van de vorige president Donald Trump en de taliban, maar die leverden weinig op. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen verraste niet alleen de regeringsleiders in Afghanistan, ook de westerse bondgenoten konden alleen maar akte nemen van de beslissing. De NAVO-troepen verlaten het land eveneens. Het Westen legde de weg zo wagenwijd open voor de taliban.

De VS vielen Afghanistan binnen na de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington. De taliban bood toen onderdak aan Osama bin Laden, de leider van de terreurgroep Al Qaeda. Twintig jaar later is Afghanistan nog steeds een gehavend land, zonder orde of veiligheid, laat staan een democratie. De oorlog eiste duizenden levens, maar de westerse troepen hebben nooit een stempel kunnen drukken op het land.

Het gevolg is dat Afghanistan weer twintig jaar wordt teruggeworpen. De Afghaanse regering mag dan wel zeggen dat ze zal terugvechten, daar valt voorlopig niets van te merken. Het moreel van de troepen is laag en de angst voor de terreur van de taliban groot. Als de taliban de macht grijpt, is de kans groot dat het land terugkeert naar een religieuze samenleving waar met strenge hand de sharia wordt onderhouden. Vrouwen dreigen helemaal geen plaats te hebben in die samenleving.

Afghanistan staat voor een erg explosieve periode en alle controle lijkt weg.

Daarnaast zal de stabiliteit in de regio verminderen. Het land, dat grotendeels geklemd ligt tussen Iran en Pakistan, zal bijkomende onrust veroorzaken in een regio die al instabiel is. Wat de nieuwe rol van Afghanistan zal als de taliban aan de macht komt, is onbekend. Maar zeker is dat het regime voor de nodige onrust in de buurlanden zal zorgen.

Voor de westerse wereld is een mogelijke overwinning van de taliban een slechte zaak. Onvermijdelijk komt dan een exodus op gang. Veel Afghanen zullen hun geluk elders gaan beproeven, zoals de Syriërs dat deden toen daar de burgeroorlog begon.

De migratiestroom is al op gang gekomen, maar de opmars van de taliban zal nog meer mensen op de vlucht doen slaan. En die stroom komt onvermijdelijk richting Europa. Het is bovendien een illusie om te geloven dat Turkije opnieuw een buffer voor Europa zal spelen. Afghanistan is niet eens een buurland van Turkije en de opvang van de Syriërs in Turkije stuit hoe langer hoe meer op verzet.