De voorbereidingen op de tweede golf van het coronaviris laten een te grote kans open dat straks iedereen bevoegd zal zijn en niemand verantwoordelijk.

Zijn we voorbereid op een tweede golf van het coronavirus? Nu in het dichtbevolkte Antwerpen elke coronapatiënt bijna twee andere dreigt aan te steken is het moment van de waarheid aangebroken. Zijn we klaar?

Op bepaalde punten wel. De capaciteit van de ziekenhuizen is meer dan groot genoeg. Er is voor zover bekend voldoende beschermingsmateriaal voorhanden. Er zijn mondmaskers en de meeste mensen dragen ze ook, zelfs waar het misschien niet eens moet. De tweede golf blijft voor zover we weten buiten de muren van de woon-zorgcentra. En de anderhalvemetereconomie draait, zo goed en zo kwaad als het kan.

Op andere punten wordt het beeld waziger. Er zijn voldoende testen, maar de resultaten zouden veel sneller het labo moeten verlaten om verspreiding van het virus te voorkomen. Een app om contacten bij te houden komt er pas in september. Lokale data per wijk zijn nog niet beschikbaar, tenzij voor de burgemeesters, die ze zelf via de huisartsen proberen te verzamelen. De contactopsporing staat nog altijd niet op punt, waardoor het nog altijd veel te moeilijk is om de bron van een infectie op te sporen en clusters snel te detecteren. Virologen roepen op om de bubbel van directe contacten kleiner te maken, maar de politieke wereld durft niet volgen.

Tegen die achtergrond hebben de Vlaamse en de federale overheid de burgemeesters in de cockpit van de coronastrijd gezet. Ergens klopt dat. Ze staan het dichtst bij de burgers, kennen hun wijken het best en zijn beter in maatwerk. De jaarlijkse statistieken van de Vlaamse overheid leren bovendien dat lokale politici meer vertrouwen genieten dan degene die in Brussel vergaderen.

Maar net omdat in Brussel nog heel veel zaken niet op punt staan, wringt dat plaatje. Het zou goed bestuur zijn de burgemeesters de lokale coronastrijd te laten aanvoeren als ze zich kunnen baseren op goede lokale data, gesteund door een goeddraaiende contactopsporingsmachine en minstens énkele grote richtlijnen van de Vlaamse overheid. In Duitsland is een burgemeester verplicht een lockdown af te kondigen zodra één op tweeduizend inwoners besmet is. Bij ons bestaan geen publieke richtlijnen over belangrijke scenario’s. Betere lokale data zijn voor volgende maand beloofd.

Tegen diezelfde achtergrond tekent zich opnieuw de leiderschapscrisis af. De week begon met de vraag of Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke ontslag neemt. Dat doet hij niet, maar hij leeft op voet van oorlog met de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen en het gros van de woon-zorgcentra. Vlaams minister-president Jan Jambon botste met virologe Erika Vlieghe, nadat hij verkeerdelijk had gesuggereerd dat ze zijn beleid steunt om de persoonlijke bubbel niet te verkleinen. Vlieghe is voorzitster van het exitcomité GEES, maar gaat voortaan niet meer naar de vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad. En federaal zit een regering aan het stuur die haar laatste twee maanden is ingegaan. Premier Sophie Wilmès moest zondag nog minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem terugfluiten omdat hij corona-adviezen verkondigde die niet strookten met het regeringsbeleid.

Zijn we klaar? Het draaiboek voor de strijd tegen de tweede golf had er anders en beter moeten uitzien. De voorbereidingen voor contactopsporing hadden in Vlaanderen verder moeten staan, want nu zijn steden en provincies ze zelf aan het organiseren. Er zou een duidelijk federaal en Vlaams beleid moeten zijn - bijvoorbeeld over de bubbels en de scenario’s - waarvan de burgemeesters de details lokaal kunnen inkleuren.

Hopelijk komt er de komende dagen meer duidelijkheid, zeker als de cijfers erger zouden worden. Want hoe het strijdplan voor de tweede golf er nu uitziet, stelt niet gerust. Nog te veel belangrijke zaken zijn niet geregeld. En het is te weinig duidelijk wie waarvoor de eindverantwoordelijke is, wat snel schakelen bemoeilijkt.

Het strijdplan voor de tweede golf laat te makkelijk de mogelijkheid open dat straks - mocht het verkeerd lopen - iedereen voor iets bevoegd zal zijn geweest, maar niemand verantwoordelijk.