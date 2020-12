Duitsland verscherpt aanzienlijk de coronamaatregelen. In de tweede golf laat het virus zich niet gemakkelijk temmen en dat stemt tot nadenken.

Na spoedoverleg met de deelstaten kondigde bondskanselier Angela Merkel zondag strengere coronamaatregelen aan. Vanaf 16 december en zeker tot 10 januari gaan alle niet-essentiële winkels en scholen dicht. In sommige deelstaten gaat die verplichting al maandag in.

De scherpere maatregelen zijn een reactie op de almaar oplopende coronacijfers. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijft toenemen.

De verstrenging van de maatregelen geldt zelfs voor de kerstperiode. Waar eerder nog tien mensen mochten aanschuiven, is dat aantal teruggebracht tot 9: vijf mensen uit één gezin en vier uit andere takken van het gezin. Nieuwjaarsfeesten zijn uit den boze, er geldt ook een algemeen vuurwerkverbod.

Het is zelfs niet uitgesloten dat de lockdown nog verlengd wordt. Sommige deelstaten zullen strengere maatregelen invoeren omdat de toestand daar erger is dan in andere regio’s.

De harde Duitse aanpak zal vermoedelijk maandag gevolgd worden door Nederland dat de tweede golf evenmin bedwongen krijgt. Eerder moest ook al Zweden, bekend om zijn eerder liberale aanpak van de pandemie, strengere maatregelen invoeren.

Dat dit coronavirus zich niet zomaar laat temmen, komt omdat we er uiteindelijk nog steeds te weinig van weten. De aanname dat de kinderen geen belangrijke rol speelden in de verspreiding van het virus, wordt door steeds meer wetenschappelijk onderzoek op de helling gezet.

Kinderen blijken nu wel degelijk een factor te spelen in het doorgeven van het virus. Sommige wetenschappers stellen dan ook onomwonden dat de scholen de belangrijkste motor waren voor de verspreiding tijdens de tweede golf in Europa, Canada en de VS. Terwijl het onderwijs voor jongere kinderen na de eerste golf werd ‘vrijgesteld’ van beperkingen.

In België blijft de pandemie op een griezelig hoog platform vastzitten. De maatregelen hebben zeker in oktober en november hun werk gedaan, maar de rek is eruit. Is het de vermoeidheid om de regels te blijven volgen? Of zijn er dingen die we niet onmiddellijk observeren en die ons parten spelen?

Wij verspreiden het, dus moeten we het ook zelf indammen. Daar is geen weg rond.

In ieder geval kan er nu geen sprake zijn van enige versoepeling van de maatregelen in ons land. Want iedereen mag wel bepleiten dat het virus niet in deze of gene sector wordt gegenereerd, het blijft hardnekkig aanwezig. En het virus kan enkel door menselijk contact worden doorgegeven. Wij verspreiden het, dus moeten we het ook zelf indammen. Daar is geen weg rond.

Er zijn vaccins in aantocht, maar het zal nog steeds enige tijd vragen om de werking en de impact daarvan te zien. In België zal de vaccinatie in januari beginnen. Maar nu al laat het zich aanzien dat dit langer dan gepland kan duren.

Het zijn vervelende en ontmoedigende tijden, maar die kunnen enkel verkort worden door ons eigen aangepaste gedrag. En dan moet de effectiviteit van die vaccins nog in het echte leven worden uitgetest.

Het adagium dat ‘mijn vrijheid eindigt waar die van een ander begint’ geldt zeker in deze pandemische tijden. Het gaat uiteindelijk om maatschappelijke solidariteit, tussen leeftijdsgroepen, tussen economische sectoren, tussen mensen uiteindelijk.