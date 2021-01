De volgende crisis

Dat er nog altijd geen coronanoodwet is, blijft een juridische leemte. Maar als plan B is even wachten wellicht minder erg dan een slechte noodwet.

We voegen best geen juridische onzekerheden toe. Dat was de uitleg van premier Alexander De Croo (Open VLD) zondag waarom België nog altijd geen coronanoodwet heeft. Want als die er zou komen, is die wet dan stabiel?

Het is een antwoord dat doet denken aan het pragmatische Friese spreekwoord 'Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.' Het stelt pragmatisme boven principes.

Die principes zijn dat Belgen grondrechten hebben, zoals het recht op vereniging of het recht op erediensten. De meeste van die vrijheden zijn vandaag deels opgeschort of ingesnoerd omwille van de strijd tegen corona. In dat gevecht was het begin vorig jaar zelfs verboden op een bankje te gaan zitten of naar je tweede verblijf te reizen. Eind vorig jaar was er discussie of burgemeesters de politie huizen kon laten betreden om corona-inbreuken vast te stellen of voor datzelfde doel drones mocht gebruiken.

Uiteraard is de strijd tegen corona ernstig. Maar burgerrechten zijn dat ook. Daarom wordt dit soort beslissingen best goed geregeld via een noodwet, die in tijden van crisis heel tijdelijk kan gelden, mits instemming van het parlement. En daarom is het storend dat een klein jaar na de uitbraak van de pandemie dat nog altijd niet is gebeurd. Het had trouwens al lang voor de pandemie mogen gebeurd zijn.

Alleen is de vraag wat we vandaag dan het best doen. Snel nog een pandemiewet maken voor een coronabeleid dat misschien op zijn laatste benen loopt als die wet er uiteindelijk door komt? Of toch maar wat tijd nemen om dit grondig aan te pakken?

Er zijn goede redenen om voor die tweede optie te kiezen. Om te beginnen is het niet zo dat de rechtsstaat is opgeschort. De Raad van State kan beslissingen van de regering schorsen of vernietigen als de grondwettelijke vrijheden geschonden worden. Ze deed dat ook al, voor het verbod op erediensten. Het is niet elegant dat rechters de leemte moeten invullen voor de grenzen van een uitzonderlijk noodbeleid - het parlement doet dat beter - maar er is geen vacuum.

Bovendien is in een land waar niets simpel is, ook een robuuste noodwet dat niet. Kan zo'n wet een federale regering de slagkracht geven als de deelstaatregeringen de noodtoestand niet méé uitroepen? Botst het noodbeleid dan meteen op bevoegdheidsconflicten? Of moet de noodtoestand worden uitgeroepen via het Overlegcomité? Het zijn geen details, als we het nodig zouden achten omwille van urgent crisisbeleid burgerrechten tijdelijk in te snoeren.

Daarom is het beste plan B wellicht de tijd te nemen voor een goede noodwet, in plaats van haastwerk voor een pandemie waarvan de piek van het noodbeleid misschien voorbij is. Niet dat er nodeloos moet getreuzeld worden: alleen al het feit dat het parlement mee de contouren van het noodbeleid bepaalt, zou het meer legitimiteit geven in tijden van protest.