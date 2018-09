De volgende vijftig

Er is maar één manier om de toekomst tegemoet te gaan. Vanuit de eigen sterkte, door minstens te proberen beter te maken wat nog niet goed genoeg is.

Het mooiste cadeau dat De Tijd zich op zijn vijftigste verjaardag kan indenken, zo schreven we in januari bij de start van dit jubileumjaar, is het succesvolle parcours dat Vlaanderen de voorbije halve eeuw heeft afgelegd. We leven vandaag bijna tien jaar langer dan toen, we wonen beter, zijn meer dan drie keer zo rijk en hebben in het kleine Vlaanderen het zelfvertrouwen gevonden om deuren en ramen open te gooien.

Maar dat verjaardagscadeau betekent niets als het niet de belofte van de toekomst inhoudt. De ambitie om op dit pad verder te gaan en beter te maken wat nog niet goed genoeg is.

Niemand beweert dat het gemakkelijk is. Er zijn genoeg uitdagingen. De internationale handelsrelaties staan onder druk. Grenzen verrijzen in plaats van te verdwijnen. De migratiecrisis zet druk op de samenleving. De lage rente leert dat de financiële crisis nog altijd niet verteerd is. En de wereld lijkt onvoorspelbaarder dan ooit.

Een nieuwe generatie Vlamingen staat klaar om de wereld te veroveren. Die heeft vandaag meer troeven dan vroeger.

Een blik op de voorbije vijftig jaar leert dat het altijd zo is geweest en dat er maar één manier is om die onzekerheid tegemoet te treden. Vanuit de eigen sterkte, door minstens te proberen.

In die zin is het beste verjaardagsnieuws misschien wel dat die ambitie niet verdwenen is. Dat blijkt uit de speciale bijlage ‘Vijftig Vlamingen voor de toekomst’ verder in De Tijd. De lijst van jonge, veelbelovende mannen en vrouwen, wetenschappers, ondernemers en doeners is lang. Een nieuwe generatie staat klaar om de wereld te veroveren. Of om minstens te proberen dat te doen.

Die heeft vandaag meer troeven dan vroeger. De technologische vooruitgang verlaagt de drempel om initiatieven te nemen. Er is voldoende kapitaal en er zijn netwerken van kennis. Het onderwijs is een pak toegankelijker geworden. En de wereld is veel kleiner dan vijftig jaar geleden.

Op die vleugels moeten we vliegen. In de wetenschap dat niets verworven is. Hindernissen zullen er zijn, net als tegenslagen, mislukkingen en tekortkomingen. Maar dat is ondernemen: die hindernissen overwinnen, risico’s nemen en bijsturen, tekortkomingen aanvullen en uit de tegenslagen leren en voortdoen, zonder de ambitie te laten verdampen.

Als we op onze vijftigste verjaardag de Vlaamse ondernemerswereld iets mogen wensen, dan is het dat.

De Tijd wil een ‘compagnon de route’ zijn. Als bron van relevante informatie, met kritische kwaliteitsjournalistiek, als filter op de ruis. Maar ook als venster op een wereld in verandering, met oog voor de mogelijkheden, zonder het debat uit de weg te gaan. Onze oprichters zagen De Tijd als ‘een volwaardig instrument ten dienste van de Vlaamse economie’.