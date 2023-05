De vrijheid van slecht onderwijs

Is vrijheid van onderwijs zo absoluut dat het de vrijheid op slecht onderwijs inhoudt?

Deze week werden we door internationaal onderzoek over begrijpend lezen brutaal met de neus op de feiten gedrukt over wat dit land nodig heeft. Beter onderwijs, dat heeft dit land nodig. Excellent opgeleide mensen zijn nodig voor de kennisjobs. Excellent onderwijs is nodig voor het niveau in onze maatschappij tout court.

Dat het leesniveau alweer is achteruitgegaan, verraste geen enkele insider, de grootte van de val wel. Nergens in Europa lezen kinderen slechter dan hier. Dat is geen alleenstaand feit. Ook voor wiskunde scoren onze kinderen slechter dan vroeger, en gaan ze internationaal achteruit.

Het zal een plan van zeer lange adem en van iedereen - niet alleen van het onderwijs - vragen om die bijzonder zorgwekkende ontwikkeling te keren. Over een aantal remedies klinkt gelukkig wel stilaan een grotere consensus. Dat kennisoverdracht jarenlang te ondergeschikt was aan welbevinden en dat we die kennis weer centraal moeten stellen, bijvoorbeeld. Het is een begin.

Meer inzetten op Nederlandse taalverwerving vanaf de peuter- en kleuterleeftijd (en dus ook dwingender bij ouders met een andere achtergrond) is een ander actiepunt. De steeds diversere samenstelling van klassen is een uitdaging voor het niveau van kwaliteit van ons onderwijs. Maar diversiteit alleen verklaart niet alles. Vlaanderen is in die diversiteit internationaal geen uitzondering, en toch is hier de achteruitgang het grootst.

Het onderwijs, dat decennia geleden wel een middel tot sociale promotie was voor generaties arbeiders- of boerenkinderen, faalt nu als een integratie- en emancipatiemotor. Dat is complex, maar één zaak is alvast faliekant mislukt. Hoe goedbedoeld ook, met de lat lager te leggen voor bepaalde groepen is geen enkel kind geholpen.

Een lang volgehouden actie is nodig om leraars weer de sterren van de maatschappij te maken.

Meer kennis is nodig, een betere basis in het Nederlands, meer streven naar excellentie ook. Enkele jaren geleden werd de zesjescultuur aangeklaagd, tegenwoordig halen we zelfs geen zes meer. Het onderwijs zou in die excellentie terug het voortouw kunnen nemen. In dat opzicht moeten we een lang volgehouden actie opzetten om leraars weer de sterren van de maatschappij te maken. 18-jarig talent kiest niet voor onderwijs, terwijl jongeren in dit tijdperk nochtans massaal naar 'purpose' zoeken.

Het financieel aspect is maar één onderdeeltje van dat sterrendom. Het schort aan de waardering door ouders, beleid en de brede omgeving. In de plaats van respect en ondersteuning in het streven naar excellentie krijgen leraars af te rekenen met zinloze administratie, agressie van ouders of worden ze aan hun lot overgelaten in een opvoedingstaak die we te veel op de scholen toeschuiven.

Onze overheid geeft meer uit aan onderwijs dan het Europese gemiddelde. En toch krijgen we een lager dan gemiddelde return. We zijn te verkokerd in koepels die alle beslissingsmacht hebben.

De oplossing voor het probleem is alvast niet louter te reduceren tot meer euro's investeren. Onze overheid geeft meer uit aan onderwijs dan het gemiddelde als we ons Europees en internationaal benchmarken. En toch krijgen we een lager dan gemiddelde return. We zijn te versnipperd en verkokerd in koepels die alle beslissingsmacht hebben.

Vrijheid van onderwijs is uitgemond in koepels die almachtig didactiek bepalen, de scholen in een keurslijf steken en de democratisch verkozen politiek weinig rekenschap geven. Het zijn ook gesloten bastions. Op de vraag van Gwendolyn Rutten (Open VLD) deze week in het Vlaams Parlement om de leesresultaten volgens de koepels te krijgen, moest minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het antwoord schuldig blijven.