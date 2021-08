De wil om te werken

De scheeftrekkingen op de arbeidsmarkt zullen niet met geld alleen opgelost worden. Er is (om)scholing, maar vooral een andere mentaliteit nodig.

Terwijl in 2011 nog 53.000 Walen in Vlaanderen aan de slag waren, dan was dat aantal in 2020 geslonken tot 42.000. En dat terwijl de werkloosheid in Wallonië nog altijd een stuk hoger ligt dan in het flink grotere Vlaamse Gewest, met 127.901 werkzoekenden tegenover 118.150 werkzoekenden in juni dit jaar. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) berekende dat voor elke openstaande vacature in Vlaanderen er amper drie werkzoekenden waren, tegenover acht werkzoekenden per vacature in Brussel en 27 in Wallonië.

Lees meer Vijfde minder Walen werken in Vlaanderen dan tien jaar geleden

Dat die mobiliteit tussen Wallonië en Vlaanderen het voorbije decennium zelfs nog verder verschrompelde ondanks talloze politieke aankondigingen van uitwisselingsinitiatieven is bijzonder jammer. Maar die te beperkte arbeidsmobiliteit tussen regio's is maar een van de (vele) pijnpunten op onze arbeidsmarkt.

Onderbenut menselijk kapitaal

Het past in een lange rij voorbeelden van onderbenut menselijk kapitaal, terwijl de bedrijven in de opverende economie schreeuwen om geschikte werknemers. Dat onderbenut menselijk kapitaal is er onder meer bij laaggeschoolden, mensen met allochtone roots, mensen die na een langdurige ziekte niet meer geïntegreerd raken op de arbeidsmarkt, mensen met de 'verkeerde' opleiding, mensen die er zelf voor kozen om thuis te blijven om kinderen op te voeden en nadien niet meteen weer aan de bak raken, en ga zo maar verder.

Fatalisme mag evenwel niet het antwoord zijn. Zowel het Waals, het Vlaams als het federaal regeerakkoord mikt - over de partijkleuren heen - op een fors hogere werkzaamheidsgraad. Die zal er niet vanzelf komen. De grosso modo 300.000 werkzoekenden in ons land zijn, zoals professor Stijn Baert (UGent) eerder deze week in een opiniestuk in deze krant aangaf, maar het 'topje van de ijsberg' van inactieven in ons land. Voor de groep 25- tot 64-jarigen maakt de groep inactieven liefst een vijfde uit van het totale aantal uit.

Er is een omslag in mentaliteit nodig, die flexibiliteit voor een job niet als een handicap ziet. Zonder die grotere flexibiliteit zullen veel maatregelen hun doel missen en relancepakketten een slag in het water zijn.

In het 'Vlaamse veerkracht'-programma van minister-president Jan Jambon (N-VA) vloeit 190 miljoen euro naar maatregelen die 'investeren in mensen en talenten'. Mensen omscholen en bijvoorbeeld meer inzetten op digitalisering, techniek en opleidingen voor zorgberoepen zijn van de nuttigste investeringen die er zijn voor onze economie. Toch past ook enige argwaan tegen het zomaar openzetten van de kraan. De boomknuffelaars, tuincoaches of kwakzalvers die via opleidingen en subsidies van de Vlaamse overheid werden gecreëerd, waren een aberratie - nu worden gelukkig een aantal fouten uit het verleden rechtgetrokken.

Grote werf

Over alle niveaus heen moet gemaakt worden dat werken meer loont (wegwerken van werkloosheidsvallen) en niet-werken (vervroegd uittreden) minder. Dat is een grote werf die deels op het bord van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) als van de drie regionale ministers van Werk terechtkomt. Op het federale niveau baadt de inkt van het regeerakkoord op dat vlak nog in een wolk van wazigheid.