Diesel in de ban

Er zijn voldoende argumenten om dieselwagens in de ban te slaan. Maar dat is slechts een partiële oplossing voor de milieuproblemen die het uitdijende autoverkeer veroorzaakt.

Lokale besturen in Duitsland mogen maatregelen nemen om vervuilende dieselwagens uit hun stadskernen te weren, heeft een hoge Duitse rechtbank beslist. Het fijnstof dat zulke auto’s uitstoten, is mee verantwoordelijk voor de slechte luchtkwaliteit in de steden. De uitspraak maakt voor nog meer stadsbesturen in Duitsland de baan vrij om een dieselban uit te vaardigen.

Voor de Duitse dieselrijders is dat een verontrustend vooruitzicht. In sommige steden zullen ze niet meer welkom zijn. En de tweedehandswaarde van hun voertuig zal een ferm pak zakken. De uitspraak zet ook de autoconstructeurs in Duitsland, die altijd sterk hebben ingezet op dieselwagens, voor een grote uitdaging.

Dieselwagens liggen al een hele poos in het vizier van milieuactivisten. Beleidsmakers - tot dusver vooral lokale - zijn mee op hun kar gesprongen. Dat sommige autoconstructeurs sjoemelden met de uitstootwaarden van de dieselwagens die ze op de markt brachten - het dieselschandaal - heeft diesel ook geen goed gedaan.

Een dieselmotor is een efficiëntere verbrandingsmotor dan een benzinemotor. Maar hij heeft ook nadelen. En die wegen sinds enige tijd zwaarder dan de voordelen. De beschuldigingen zijn niet min. Het fijnstof dat dieselmotoren uitstoten, leidt tot infecties aan de luchtwegen en veroorzaakt kanker, luidt het. Een recente studie legde zelfs het verband met hartaanvallen. Zelfs als dit allemaal niet onomstotelijk vaststaat, volstaat het om de dieselwagen te stigmatiseren.

Een algemeen verbod is nog een brug te ver. En inspelen op het milieubewustzijn van autobestuurders helpt niet echt. Maar steeds meer lokale besturen bakenen lage-emissiezones af waarin dieselauto’s worden geweerd. En er komt stilaan een einde aan het gunstige accijnsregime dat dieselbrandstof jaren genoot. De dieselwagen lijkt ten dode opgeschreven, tenzij de autobouwers er vrij snel in slagen een nieuwe dieselmotor te ontwikkelen die veel minder milieubelastend is.

De dieselwagen in de ban slaan, brengt echter maar een partiële oplossing en schept andere problemen. Benzinewagens zijn ook schadelijk, zij het op een andere manier. Ze stoten minder fijnstof uit, maar meer koolstofdioxide. Dieselwagens inruilen voor benzineversies is een stap achteruit in de strijd tegen de klimaatopwarming. En voor de aarde is dat op langere termijn een even grote bedreiging als de verslechterde luchtkwaliteit in de steden. Het is een keuze tussen de cholera en de pest.

Elektrische wagens zijn misschien een beter alternatief, maar ook die zijn nog niet zuiver op de graat. De elektriciteit die ze gebruiken, is voorlopig maar voor een klein stukje ‘groen’. En de ontginning van het kobalt dat nodig is voor de batterijen is erg milieuvervuilend.