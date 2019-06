Waar de traditionele banken al een poos beducht voor zijn, is gebeurd: een van de internetgiganten begeeft zich nadrukkelijk op hun terrein. Facebook heeft plannen voor een eigen digitaal betaalplatform (Calibra) en een digitale munt (libra). Wat Mark Zuckerberg op stapel heeft staan, verschilt op het eerste gezicht niet zoveel van apps als Payconiq-Bancontact in België of WeChat Pay van het Chinese Tencent, die van de smartphone een betaalinstrument maken. Maar Facebook heeft het voordeel van zijn schaal. Het kan zijn betaaldienst promoten bij zijn 2,3 miljard gebruikers wereldwijd. Calibra heeft het potentieel een populair internationaal betaalmiddel te worden. Facebook kan er in een volgende fase andere financiële diensten aan koppelen.