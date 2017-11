Digitale tulpen

De cryptomunt bitcoin sloopt de grens van 10.000 dollar. Daarmee komt de virtuele munt op een uiterst speculatief terrein, waar het risico op een stevige crash almaar toeneemt.

De koersontwikkeling van de bitcoin is zonder meer indrukwekkend. In januari noteerde de munt nog tegen 1.000 dollar, midden oktober al tegen 5.000 dollar en nu nog eens het dubbele. De bitcoin is een hype zonder meer. Waar gaat dit stoppen?

De cryptomunt was oorspronkelijk bedoeld als een goedkoop digitaal alternatief voor het betalingsverkeer buiten de centrale banken om. Dat doel is totaal achterhaald.

De waarde van de munt is zo hoog dat ze niet langer een betalingsinstrument is. De tijd dat je er nog een pizza mee kon bestellen, is voorbij. Bovendien, waarom zou iemand zijn bitcoins uitgeven als ze morgen nog meer waard zijn? Daarmee is de essentie van een munt, het betalingsverkeer, niet langer van toepassing op de bitcoin. Rest de vraag waarin belegd wordt? Daarop is geen eenvoudig, laat staan logisch antwoord te geven.

Overheden en centraal bankiers zijn bezorgd over de ontwikkeling van de digitale munten. Ze vrezen niet zozeer de speculatie dan wel de anonieme transacties, wat criminelen kansen biedt om geld wit te wassen zonder sporen na te laten. De reglementaire druk op de bitcoin en andere digitale munten zal toenemen, wat nog niet verrekend is in de huidige koers van de cryptomunt.

Achter de munt zit de blockchaintechnologie. Die is vernieuwend en vindt steeds meer toepassing buiten de financiële wereld. Maar aan die vernieuwing hangt een hoog ecologisch prijskaartje. Door het toenemende succes is steeds meer rekenkracht nodig, en dat kost elektriciteit. Nu al verslindt de bitcoin meer energie dan een klein land als Tsjechië of Ierland.

Als de hebzucht het haalt van het gezond verstand, ligt de weg naar een beursbubbel wagenwijd open.

De bitcoin tart niet alleen elke economische logica, maar wordt ook geconfronteerd met groeiende politieke bezorgdheid en een snel oplopende energiefactuur. De combinatie van die drie factoren is niet meteen een ideale omgeving voor een beleggingsobject.

Hoe lang de hype nog doorgaat, is moeilijk te voorspellen. De bitcoin heeft nog geen last van de zwaartekracht. Dat kan snel omslaan als om een of andere reden het vertrouwen in de cryptomunt verdwijnt. De factoren die nu de steile opgang versnellen, zullen dan de neergang bespoedigen. Dan is de vraag immers: wie wil een munt die morgen minder waard is?

Als de hebzucht het haalt van het gezond verstand, ligt de weg naar een beursbubbel wagenwijd open. Dat lijkt nu het geval. De stormloop op de bitcoin is even onverklaarbaar als de stormloop op de tulpenbollen in de 17de eeuw in Nederland. De tulpenmanie was de eerste financiële zeepbel in de moderne geschiedenis. De bitcoin lijkt de jongste in een lange rij.

Wie belegt in de bitcoin, doet dat op eigen risico. De incidenten op het digitaal platform vallen buiten elk toezicht. Als het misloopt, staan de beleggers helemaal alleen. Geen enkele overheid of andere instantie zal het puin komen ruimen. De munt mag in hoge mate virtueel zijn. Bij een plotse koersval zijn de verliezen maar al te echt.

Bij aanvang leek de bitcoin nog een goed idee, maar de koersexplosie heeft het karakter van de cryptomunt veranderd. De bitcoin lijkt steeds meer op een digitale tulpenbol, een veel te dure digitale tulpenbol.