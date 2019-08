De enige zekerheid van een G7-top is dat over alles gepraat wordt, behalve over wat op de officiële agenda staat. Dat zal in Biarritz tussen 24 en 26 augustus niet anders zijn. Er hangt diplomatiek vuurwerk in de lucht.

De Britse premier Boris Johnson maakt zijn debuut op het wereldtoneel. Johnson gaat dan wel eerst overleggen met de Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron, maar zeker is dat de brexit een belangrijk deel van de discussie zal beheersen in Biarritz.

Voor de Britse premier staat een brexit op 31 oktober vast en echt onderhandelen lijkt niet aan de orde. De harde brexit lijkt steeds naderbij te komen. Of het weerwerk in het Britse parlement iets zal uithalen, blijft onduidelijk.

Johnson weet zich gesteund door de Amerikaanse president Donald Trump. Die is voorstander van de brexit en houdt Johnson een mooi handelsakkoord voor.

De Europese president Donald Tusk zal ook aanwezig zijn op de G7 en dat betekent niet noodzakelijk dat de gesprekken gemakkelijker zullen verlopen. Tusk staat bekend als heftige verdediger van het brexitakkoord en dat zal ook de gesprekken over nieuwe onderhandelingen niet eenvoudiger maken.

Het wordt dus schipperen voor de Europeanen en vooral voorkomen dat zij de zwartepiet in dit verhaal toegespeeld krijgen. Want die vrees bestaat wel degelijk binnen de Europese diplomatie.

Een tweede splijtzwam in Biarritz is Iran. In 2015 beloofde Teheran zijn nucleaire programma terug te schroeven in ruil voor een afbouw van de westerse sancties. Maar in 2018 trok Trump zijn land eenzijdig terug uit de nucleaire deal.

Frans president Emmanul Macron poogt het akkoord overeind te houden. Maandag ziet hij de Russische president Vladimir Poetin. Net als Europa steunt die de nucleaire deal met Iran.

Een struikelsteen voor dat overleg is de positie tegenover Oekraïne. Voor Macron komt het erop aan om Rusland aan boord te houden wat Iran betreft en tegelijkertijd toegevingen los te weken wat Oekraïne betreft. Dat is erg ambitieus.

Officieel staat de strijd tegen de ongelijkheid op de agenda, maar op wat beloften in de slottekst na zal daar bijzonder weinig over gepraat worden. Het vuurwerk komt van andere onderwerpen.

Het is overigens maar de vraag wat Trump vindt van het initiatief van Macron. Dat sluiten van de rangen zonder de VS zal hem wellicht niet aanstaan.

En dan is er natuurlijk nog steeds de handelsoorlog tussen de VS en China. De gesprekken zijn dan wel weer hernomen, maar een crisis is slechts een tweet van Trump weg. En dat voelen de andere leden van de G7 eveneens aan hun economie.

Een bijkomende complicatie is de onrust in Hongkong. Het aanhoudende protest kan moeilijk genegeerd worden, evenmin als de roep om internationale steun. Al blijft die wel heel erg voorzichtig voorlopig.

Alle aanwezigen op de G7 hebben bovendien hun problemen op het thuisfront en dus is een internationaal forum een uitstekende gelegenheid om hun imago gunstig bij te kleuren. Die profileringsdrang is dan weer een obstakel voor diepgaand overleg.