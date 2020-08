Disproportioneel

Proportioneel

Afwegen

Een aantal van die maatregelen waren nodig om de pandemie in te dijken, in het belang van de volksgezondheid. En de afwegingen tussen veiligheid en vrijheid zijn moeilijke keuzes. Dat men in het begin maatregelen uitvaardigde volgens het principe 'à la guerre comme à la guerre' is volkomen begrijpelijk. Maar intussen hadden we zes maanden de tijd om een samenhangend beleid uit te werken. In de plaats daarvan krijgen we nog altijd een hoop geïmproviseer dat flirt met onze rechtsbeginselen.