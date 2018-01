De disruptie door digitale spelers maakt een nieuw slachtoffer in de Vlaamse media: de magazine-uitgever Sanoma België gooit de handdoek en verkoopt enkele topbladen aan Roularta.

Het is grotendeels boeken toe voor Sanoma België, ooit een van de grootste magazine-uitgevers van het land. Nadat het drie jaar geleden enkele van zijn succestitels - Humo, Story - heeft verkocht aan De Persgroep staat het nu zijn vrouwenbladen - Feeling, Flair, Libelle - af aan Roularta .

De consolidatiebeweging wordt gedreven door de zoektocht naar besparingen. De meeste magazines worden geconfronteerd met een fors teruglopende verkoop en dalende reclame-inkomsten. De boosdoener is in beide gevallen de groeiende populariteit van digitale media. Alleen oudere lezers zijn nog gehecht aan papier, en de adverteerders verschuiven een deel van hun budget naar nieuwe kanalen. De enige manier waarop uitgevers kunnen reageren, is door in hun kosten te snijden. Eerst door synergieën te ontwikkelen tussen de bladen in hun eigen portefeuille, vervolgens noodgedwongen met magazines van andere uitgevers.

Het is het verhaal van de tien kleine negertjes. Uiteindelijk blijven er maar enkele magazine-uitgevers over. De krantenuitgevers worden geconfronteerd met dezelfde uitdaging, ook daar is de consolidatiebeweging al enige tijd ingezet.

En het eindpunt is nog niet bereikt. Om zich te wapenen tegen reuzen als Facebook en Google, die zich hebben ontpopt tot de grote concurrenten voor de gevestigde mediagroepen, moeten die hun traditionele businessmodel grondig aanpassen. Een doorgedreven samenwerking tussen alle activiteiten die ze in huis hebben - print, radio, televisie, digitaal - is een van de bewandelde paden. Zowel commercieel als redactioneel.

De traditionele mediaspelers hebben het moeilijk. Maar tegelijk was het media-aanbod nooit zo rijk.

Dat leidt tot een verschraling van het aanbod. Door redacties samen te voegen verliezen de verschillende titels hun eigenheid. Het wordt voor een stuk eenheidsworst. De diversiteit vermindert. Dat geldt tenminste voor de traditionele media. Daarbuiten echter ontspringen tal van nieuwe en gevarieerde initiatieven. De digitale kanalen hebben de toegang tot publiceren erg gemakkelijk gemaakt. Via een eigen website, een Facebook-pagina of een YouTube-kanaal kan iedereen journalist of tv-maker worden en op zoek gaan naar een geïnteresseerd publiek. Het media-aanbod is nog nooit zo rijk geweest.

Zelfs de premier van dit land heeft de traditionele media niet meer nodig om zijn boodschap tot bij de burgers te brengen. Hij kan zich rechtstreeks tot hen richten, via zijn Facebook-pagina. Premier Charles Michel (MR) deed het onlangs tijdens de politieke heisa over de teruggestuurde Soedanese migranten. Het kanaal bestaat, dus waarom zou hij er geen gebruik van mogen maken?

De uitdaging voor de traditionele media bestaat erin zich in al dat geweld staande te houden. Door de vijand met zijn eigen wapens te bestrijden en dus ook creatief de mogelijkheden van de digitale communicatiekanalen te benutten, bijvoorbeeld. Door meerwaarde te leveren ook, gebruikmakend van de journalistieke kennis en ervaring die ze in huis hebben. En door de regels van de journalistieke beroepsethiek te blijven respecteren.

De kwaliteit van hun berichtgeving is de belangrijkste troef die de traditionele media kunnen inzetten tegen de nieuwe concurrenten. Ze moeten oppassen dat ze die troef niet verkwanselen.