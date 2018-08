Het Europese migratiebeleid is zoals de gammele bootjes op de Middellandse Zee. Het is vooral ronddobberen.

De Duitse kanselier Angela Merkel bracht dit weekend een bezoek aan de Spaanse premier Pedro Sánchez in Andalusië. Beide politieke leiders benadrukten de nood aan Europese samenwerking voor de opvang van vluchtelingen. Daarvoor is geld nodig, al is het maar om landen als Marokko en Tunesië tot een striktere grenscontrole te bewegen en eventueel het opbouwen van een transitcentrum.

Tijdens de eerste twee maanden van zijn premierschap ontpopte Sánchez zich als iemand die een gematigd beleid wil voeren inzake immigratie. Hij was het die in juni uiteindelijk de vluchtelingen van de Aquarius onderdak gaf nadat Malta en Italië geweigerd hadden hun haven open te stellen voor het ngo-schip.

Inmiddels is de Andalusiche kust de voornaamste toegangspoort tot Europa geworden voor vluchtelingen. De laatste maanden zijn er meer mensen in Spanje toegekomen dan in Italië of Griekenland. Ze komen meestal uit Marokko en de Spaanse kust is vlakbij.

Net als Merkel in eigen land krijgt de sociaaldemocraat Sánchez veel kritiek te verduren. Zowel de conservatieve Partido Popular als het liberale Ciudadanos heeft zijn anti-immigratieretoriek opgevoerd. Lang was de politieke discussie over de immigratiestromen onbestaande in Spanje. Het land hield strak de grenzen toe, maar wakkerde de polemiek niet aan. Nu is het thema onvermijdelijk in de politieke discussie verzeild.

Merkel en Sánchez zijn stilaan witte raven geworden. De meeste Europese regeringen staan afkerig van de vluchtelingenstroom en willen zo snel mogelijk opvangcentra buiten Europa om daar meer greep te krijgen op de toestroom en de asielzoekers te scheiden van de economische vluchtelingen. Merkel en Sánchez zijn daar ook voor gewonnen, maar beseffen dat Europa dan veel meer fondsen zal moeten vrijmaken.

Symbolisch is het natuurlijk sterk dat Merkel blijft streven naar een humane oplossing van het vluchtelingenprobleem, maar stilaan raakt ze wel erg geïsoleerd. In eigen land, waar de eigen Beierse CSU een hardere aanpak eist, maar ook in Europa, waar de huiver voor de aanpak van de kanselier blijft toenemen.

Het probleem zal evenwel niet vanzelf weggaan. Na ruim een maand inactiviteit is de Aquarius weer uitgevaren en het schip heeft inmiddels weer 141 vluchtelingen opgepikt in de buurt van Libië. Omdat voor het ngo-schip Libië noch Tunesië veilige bestemmingen zijn, is er een vraag vertrokken naar de Europese overheden om het schip te laten aanmeren. Het zou verbazen als Italië de Aquarius het schip deze keer wel zou opvangen.

Een remake van de crisis rond de Aquarius lijkt dus in de maak. En die zal nogmaals de Europese verdeeldheid blootleggen.

Misschien is er nog meer heibel op komst. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan haalde de voorbije dagen scherp uit naar de VS en Europa wegens de muntcrisis in zijn land. Hij dreigt met tegenmaatregelen. Voor Europa kunnen die erg verkeerd uitpakken. Door de vluchtelingendeal met de EU dient Turkije als een buffer. Als Erdogan zijn grenzen openzet, dreigt in het oosten van de Middellandse Zee een nieuwe crisis.