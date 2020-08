Dodelijk gepoker

Politiek gepoker primeert op de sense of urgency. Dat is de schrijnende vaststelling in de op de muur afstevenende formatiepoging van de PS en de N-VA.

Terwijl de coronacrisis ons economisch decennia terug in de tijd katapulteert, de werkloosheidscijfers pieken en de faillissementengolf nog maar begint, lijkt de patstelling in de formatie sinds donderdag weer compleet.

Nochtans waren de PS en de N-VA een eind op weg in wat een jaar lang onmogelijk was en waar nagenoeg alle andere partijen om gevraagd hadden: doe het nu maar, neem samen een initiatief.

Even was er de voorbije weken reden tot wat optimisme. Na een jaar van veto's, een opspelende achterban en eindeloos schaduwboksen had niemand het nog voor mogelijk gehouden dat de twee partijen elkaar toch nog zouden vinden. En toch voltrok zich tussen PS-voorzitter Paul Magnette en zijn N-VA-tegenhanger Bart De Wever een klein mirakel, gedwongen door de coronacrisis en door TINA, There is No Alternative.

De PS en de N-VA hadden de contouren klaar van een bredere vermogenswinstbelasting met daar tegenover een fors lager tarief voor de roerende voorheffing.

Een PS-N-VA-as ontstond over een in de tijd beperkte regering met een links georiënteerd sociaal-economisch programma, die extra zou investeren in de zorg en communautaire hervormingen zou voorbereiden en een deel daarvan al doorvoeren. Want, zo was de vaststelling, de coronacrisis heeft nog meer blootgelegd dat de onduidelijke bevoegdheidsverdelingen ons land verlammen.

Luidens indiscreties hebben De Wever en Magnette elkaar in het sociaal-economisch luik al verregaand gevonden voor een vrij omvangrijke deal. Daarbij zou er een vrij brede vermogenswinstbelasting komen in ruil voor een forse verlaging van het tarief van de roerende voorheffing. Door de vermogenswinsten breder maar met lagere tarieven te belasten zou er de facto een lastenverlaging komen.

Het budget van de gezondheidszorg zou een pak sneller stijgen en een minimumpensioen van 1.500 euro zou eraan komen.

Op communautair vlak zouden een aantal omvangrijke hervormingen worden voorbereid, zoals de splitsing van de gezondheidszorg.

Het zou een onuitgegeven combinatie worden van water en vuur, en veel zou nog moeten worden dooronderhandeld. Maar nadat alle eerdere formatiepogingen op niets uitgedraaid waren, was deze poging met de twee grootste partijen wellicht nog de enige realistische optie om te landen en eindelijk weer een bestuurlijke cockpit met een draagvlak te hebben in deze crisis.

Een van de moeilijkste begrotingen ooit moet worden opgemaakt in september. De zwaarste economische crisis van deze generatie moet worden bestreden. De tweede, derde en vierde coronagolf moet coherenter worden aangepakt. Maar liever laat de Wetstraat het ontsporen en rijdt ze zich vast in dodelijk gepoker.

Maar nog voor met de andere partijen echt inhoudelijk onderhandeld kon worden, zagen we de voorbije 48 uur dat het politieke gepoker de bovenhand haalde op de sense of urgency. Onder impuls van de onvoorspelbare MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez klonken de liberalen zich aan elkaar vast en vervolgens deden ook de liberale en groene families dat. Wat de facto de poging om de 'bubbel' van vijf partijen rond de PS en de N-VA uit te breiden tot een meerderheid helemaal dwarsboomt.

Ofwel voltrekt zich nu de komende 48 weer een klein mirakel en sluit Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert toch aan bij de formule waar nu al vijf partijen zich rond hebben geschaard. Ofwel slikken De Wever en Magnette toch dat ze met zeven partijen - een partij te veel - gaan regeren en nog meer water en vuur moeten verzoenen.