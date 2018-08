Doe Deurne dicht

De beslissing van VLM Airlines om zijn activiteiten vanaf Deurne grotendeels stop te zetten, is een goede reden om de luchthaven te sluiten.

De aankondiging van VLM Airlines dat het de meeste van zijn vluchten vanaf de luchthaven van Deurne-Antwerpen stopzet, behalve die naar Londen en Zürich, is een goede aanleiding voor een grondige discussie over de toekomst van de Antwerpse luchthaven. VLM is de enige maatschappij die van daar uit vliegt, samen met TUI fly dat vluchten naar enkele Zuid-Europese toeristische bestemmingen aanbiedt. Dinsdag vertrokken vanuit Deurne tien reguliere vluchten. Als VLM ermee stopt, daalt dat aantal tot een paar vluchten per dag. Heeft het zin daar een hele luchthaven voor open te houden?

De luchthaven van Deurne is het eigendom van de Vlaamse overheid. Die staat ook in voor de basisinfrastructuur. De exploitatie gebeurt door de Franse groep Egis, die dat ook in Oostende doet en die enkele regionale luchthavens uitbaat in Frankrijk, Afrika en Brazilië. Een geweldig rendabele onderneming zal Deurne niet zijn.

Antwerpen moet zich niet verongelijkt voelen als Deurne dichtgaat. Het heeft nog zijn wereldhaven.

Wat is het nut, laat staan de noodzaak, van een luchthaven in Antwerpen, als je weet dat de luchthaven van Zaventem op nauwelijks 40 kilometer ligt en met de auto of de trein in een halfuurtje bereikbaar is? Deurne heeft jaarlijks zowat 270.000 passagiers, Zaventem telt er in één maand tien keer zoveel. Is het niet logischer de schaalvoordelen van Zaventem te gebruiken en de luchthaven in Deurne te sluiten?

Dat Antwerpen een eigen luchthaven heeft, is een belangrijk troef voor de diamantsector en de havenbedrijven, luidt het. Heus? Dat half uurtje extra in de taxi zal het verschil niet maken. In de meeste grote steden ligt de luchthaven verder van het stadscentrum dan de luchthaven van Zaventem van de Groenplaats in Antwerpen ligt.

Een argument voor het openhouden van Deurne is dat er best wat concurrentie mag zijn voor Zaventem. Als Brussels Airport een monopoliepositie verwerft, is dat slecht voor de luchtvaartmaatschappijen en de vliegtuigreizigers. Maar dat gevaar is er niet meteen. De luchthavens van Luik-Bierset en Charleroi zijn ernstige uitdagers voor Zaventem op de Belgische markt. Beide luchthavens hebben de voorbije jaren grote inspanningen gedaan om zich verder te ontwikkelen door nieuwe luchtvaartmaatschappijen aan te trekken. Luik zet vooral in op vrachtvervoer, Charleroi op passagiersvervoer, met onder meer de lagekostenmaatschappij Ryanair.

In vergelijking daarmee heeft Deurne weinig of niets gerealiseerd. De luchthaven heeft de handicap van haar ligging, geprangd tussen dichtbevolkte woonkernen. De Antwerpenaren, die al veel lawaaihinder van het drukke verkeer op de Antwerpse Ring hebben, zouden niet staan juichen als het aantal vluchten op Deurne vermenigvuldigt. Deurne heeft geen grote groeimogelijkheden.

Doe Deurne gewoon dicht, meteen ook voor zakenjets. De grote ruimte die dan beschikbaar wordt, kan maatschappelijk en economisch veel nuttiger worden gebruikt. Dat onlangs nog belangrijke investeringen zijn gedaan, onder meer om een nabijgelegen weg in een tunnel onder de landingsbaan te leiden, mag in de discussie geen rol spelen. Beschouw dat als gezonken kosten. De werkgelegenheid - enkele tientallen banen - is evenmin een zwaar argument.