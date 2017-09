In het overheidsapparaat schuilen instellingen, adviesraden en comités die geen bestaansreden meer hebben maar waarvan de werking wel geld kost. Dat dode hout moet worden weggesnoeid.

Halfweg in de Wetstraat in Brussel staat een fraai kantoorgebouw waar de erfenis van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) wordt beheerd. Die openbare kredietinstelling was in de jaren negentig een van de grote spelers op de markt van woonkredieten, maar kwam in moeilijkheden door verkeerde financieringskeuzes en een te risicovol beleid. Het CBHK belandde op de privatiseringslijst van de regering, net als de andere openbare kredietinstellingen, maar bleek onverkoopbaar. Enkele goede onderdelen werden verkocht, de overheid nam de schulden op zich en de restanten van de instelling werden in een uitdoofscenario geplaatst. Het debacle was minder groot, maar een mini-Dexia mag het CBHK gerust worden genoemd.

Dat gebeurde zo’n 15 jaar geleden. De instelling bestaat nog altijd, is intussen omgedoopt tot Credibe, telt een paar personeelsleden en heeft een CEO en een raad van bestuur. Dat kost de federale overheid elk jaar honderdduizenden euro’s, nu al vele jaren.

Eindelijk denkt de regering eraan om Credibe op te doeken. Waarom nu pas? Naar verluidt waren er nog wat na te komen verplichtingen en op te lossen geschillen. Maar die argumentatie overtuigt niet. Een andere overheidsinstelling, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij bijvoorbeeld, had dat ook wel kunnen afhandelen.

Het opdoeken van Credibe heeft nooit hoog op het prioriteitenlijstje van de overheid gestaan.

De echte verklaring is wellicht dat het opdoeken van de overbodige instelling nooit hoog op het prioriteitenlijstje van de overheid heeft gestaan. Credibe is maar een kleine instelling, de werkingskosten zijn peanuts in het geheel van de overheidsuitgaven.

Maar hoeveel instellingen als Credibe zijn er? Vennootschappen, diensten, organisaties, adviesraden en comités die de overheid ooit heeft opgericht met een bepaalde opdracht, maar die vandaag nog weinig nut hebben, en toch over een directeur en enkele personeelsleden beschikken, kantoorruimte huren of in eigendom hebben, en waarvan de werking nog altijd met overheidsgeld wordt gefinancierd? Elk apart slorpen ze geen grote bedragen op. Maar tel alles op, en het wordt een aardige som.

Heeft de overheid zelf wel een zicht op wat er zoal bestaat en wat die instellingen en diensten allemaal uitrichten? Vraagt ze zich wel geregeld af of het nog gerechtvaardigd is daar belastinggeld aan uit te geven? Er worden nog voortdurend nieuwe overheidsinstanties opgericht. Maar al te weinig worden oudere instanties opgedoekt die eigenlijk geen bestaansreden meer hebben. Het verklaart mee waarom het overheidsapparaat uitdijt en de overheidsuitgaven almaar oplopen. Er wordt niet gesnoeid in het dode hout.

Bij haar aantreden in 2014 formuleerde de regering-Michel het voornemen om 1 miljard euro te besparen door een ‘redesign’ van de overheid. Van dat ambitieuze plan is niet veel in huis gekomen. Het overheidsapparaat hertekenen is een reusachtige en moeilijke klus. Maar waarom niet beginnen met het opdoeken van de vele kleine overbodige instellinkjes die woekeren in de overheidssfeer? Het is minder ambitieus en levert maar enkele miljoenen euro’s op, in het beste geval een tiental. Maar het is ook nuttig werk om te vermijden dat de wildgroei de overheid verstikt.