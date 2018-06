De Europese aanpak van de migratiecrisis zit op een dood spoor. Dat speelt in de kaart van de populisten met hun anti-immigratieretoriek.

De zoveelste Europese bijeenkomst over migratie leverde andermaal niks op. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken konden in Luxemburg alleen maar vaststellen dat het compromisvoorstel van het Bulgaarse voorzitterschap over het thema ruim onvoldoende was. De kwestie is nu doorgeschoven naar de top van de regeringsleiders eind juni. Maar de kans is klein dat dan een mirakeloplossing wordt gevonden. De tegenstellingen tussen de landen van de Europese Unie zijn zo groot geworden dat ieder compromis verder af lijkt dan ooit.

Die tegenstellingen zijn bekend. De Visegradlanden - Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije - weigeren iedere Europese herverdeling van immigranten. En ze staan niet langer alleen. Ook Oostenrijk verzet zich tegen de verplichte quota opgelegd vanuit Brussel. Daartegenover staan landen als Griekenland en Italië. Die vinden dat ze het leeuwendeel van de immigratie moeten opvangen, zonder dat ze ook maar een spatje Europese solidariteit hebben ondervonden de voorbije jaren.

Het Europese immobilisme in dit dossier werkt steeds nadrukkelijker door in de nationale verkiezingen. In Italië is een populistische coalitie aan de macht gekomen en illegale immigratie was een van de hoofdthema’s van de verkiezingscampagne. Vorige week deed de coalitie - die een erg eurokritische minister op Financiën wilde zetten - de financiële markten even beven, maar de politieke aardverschuiving in het immigratiedossier is zo mogelijk nog groter. Voor Matteo Salvini, de leider van de extreemrechtse Lega en minister van Binnenlandse Zaken, is het tijd om de budgetten voor de opvang van migranten terug te schroeven en die voor het uitdrijven te verhogen.

Net als in Italië haalde vorig weekend een populistische partij in Slovenië een zege door in te zetten op het antimigratiethema. Als ze een coalitie op de been kan brengen, zal Slovenië het blok in Midden- en Oost-Europa tegen de immigratie versterken, en iedere oplossing nog verder bemoeilijken.

In Luxemburg liet zelfs Duitsland weten dat het niet kon leven met de Bulgaarse voorstellen. In 2015 was de Duitse kanselier Angela Merkel nog de kampioen van de ‘Willkommenskultur’, maar dat optimisme is lang vervlogen. Bij de parlementsverkiezingen in september vorig jaar haalde extreemrechts, met een antimigratiediscours, de hoogste score sinds de Tweede Wereldoorlog.

Zolang de migratiecrisis niet op een of andere manier bedwongen wordt, zal ze koren op de molen blijven voor partijen die eenvoudige (schijn)oplossingen aanreiken voor moeilijke problemen. Bovendien knaagt ze aan de inwendige werking van de Europese Unie. Als Europa geen controle kan verwerven over zijn buitengrenzen, zullen de binnengrenzen op slot gaan of afgesloten blijven.

De immigratie is niet af te remmen. Een reeks maatregelen kan de stroom hooguit sturen en beheersbaar maken. Dat vergt een pan-Europese aanpak en zal nooit eenvoudig zijn. Schermen met de Australische aanpak heeft weinig zin. Europa heeft geen eilanden waar het illegale immigranten kan ‘parkeren’ zoals Australië dat doet. De oplossing voor de crisis moet vanuit de Europese situatie komen en moet steunen op een ruime consensus, hoewel die steeds verder weg lijkt.