Double dip

Niet alleen qua gezondheid beleven we een tweede golf van het coronavirus. Ook economisch gaan de knipperlichten op rood, met de koersduik van Europa's grootste techbedrijf SAP als recentste alarmsignaal.

De voorbije maanden leek het dat zelfs in coronatijden het oude adagium van de Nederlandse voetballer Johan Cruijff 'elk nadeel heeft zijn voordeel' bleef gelden. Het virus deed ons vaker thuiswerken, deed ons Zoom ontdekken en deed ook bedrijven versnellen met hun investeringen in technologie. Het virus verplichtte ze een tandje bij te steken in de digitale transformatie.

Maar die weg blijkt bezaaid met wolfijzers en schietgeweren. Maandag kelderde op de financiƫle markten de waarde van het Duitse SAP met een vijfde. De klap is zo hevig - de zwaarste sinds de dotcomcrisis van 1999 - dat SAP zich niet langer het grootste Europese techbedrijf kan noemen. De Nederlandse chiptechnologiespecialist ASML draagt nu die titel.

Deels zijn de problemen van SAP het gevolg van meer concurrentie. Waar vroeger alleen Oracle het bedrijf bekampte met bedrijfssoftware zijn er nu ook de cloud-diensten van andere Amerikaanse giganten, zoals Amazon, Microsoft en een pak nieuwe kleine spelers. Zorgwekkender is dat SAP een kanarie in de koolmijn kan zijn voor wat de tweede golf van het coronavirus economisch teweegbrengt.

SAP meldde dat de pandemie tot ten minste de eerste helft van volgend jaar de verkoop zal hinderen. Veel bedrijven wachten weer met digitale investeringen. Soms omdat ze het geld willen opzijhouden. Soms omdat het lastig is om IT-mensen coronaveilig naar bedrijven te sturen om de investeringen te begeleiden.

SAP staat niet alleen. Vorige vrijdag ging het Belgisch-Franse Econocom onderuit om dezelfde reden. Het IT-dienstenbedrijf slikte zijn omzetprognoses in. Waar het eerst dacht dat het laatste kwartaal van 2020 beter zou worden dan de eerste negen maanden, zal het nu even slecht zijn. Ook hier is een van de grote problemen dat klanten hun grote techinvesteringen uitstellen.

Het zijn niet de enige knipperlichten die flikkeren. De Duitse IFO-index, die peilt naar het vertrouwen bij Duitse ondernemers, is maandag voor het eerst sinds het opheffen van de lockdown in april weer omlaaggegaan.

We mogen stilaan officieel een streep trekken onder het spectaculaire economische herstel dat na de eerste golf van maart en april tot stand kwam.

Het betekent dat we stilaan officieel een streep mogen trekken onder het spectaculaire economische herstel dat na de eerste golf van maart en april tot stand kwam. De Bel20 staat alweer 10 procent onder zijn postcoronapiek. Ook de Nationale Bank vreest dat de situatie opnieuw verslechtert. Naast de slowmotionlockdown die we beleven, ziet het ernaar uit dat we ook economisch een tweede golf van het virus door moeten.

Voor de horeca-, de evenementen- en de toerismesector is dat overduidelijk. Ze zijn helemaal of grotendeels dicht. Voor de industrie is het beeld diffuser. Daar wordt het probleem voldoende werknemers te vinden die niet in quarantaine moeten. En voor technologiebedrijven begint het uitstel van grote investeringen te wegen.