Draghi's beproefde recept

Om de Italiaanse economie uit het slop te halen, grijpt premier Mario Draghi naar zijn beproefde recept: de geldkraan opendraaien. Het is een gok.

Super Mario. Dat is de koosnaam waarmee de financiële markten Mario Draghi bedachten, omdat hij als voorzitter van de Europese Centrale Bank met een onorthodox monetair beleid en door de geldkraan wijd open te draaien de implosie van de eurozone tijdens de Griekse schuldencrisis wist te voorkomen. Zijn boude uitspraak in 2012 ‘alles te doen wat nodig is om de euro te redden’ verwierf een plaats in de financiële geschiedenisboeken.

Als premier van Italië grijpt hij nu naar zijn beproefde recept om de Italiaanse economie uit het slop te halen. Opnieuw draait hij de geldkraan open. Niet de monetaire - die van de ECB staat nog altijd open - maar de budgettaire: in het parlement in Rome stelde hij maandag een relanceplan van 230 miljard euro voor.

De bulk van dat geld komt uit het Europees herstelfonds. Maar Italië gaat er zelf ook 30 miljard euro voor lenen. Dat duwt het begrotingstekort omhoog tot bijna 12 procent van het bruto binnenlands product, het hoogste peil in bijna dertig jaar, en de staatsschuld tot 160 procent van het bbp, een recordhoogte niet meer gezien sinds net na de Tweede Wereldoorlog.

Groot vertrouwen

De Italiaanse overheidsfinanciën verkeren al lang in een lamentabele toestand. Draghi doet er nu nog een schep bovenop. En kijk, de financiële markten steken hun duim omhoog. Hun vertrouwen in Draghi is groot. Ze gaan ervan uit dat hij weer vuur krijgt in de Italiaanse economie.

Kan Draghi een koers uitzetten die wordt aangehouden, ook als hij binnen enkele jaren van het politieke toneel in Rome verdwijnt? Daar draait het om.

Die is toe aan een grondige opknapbeurt. Maar het volstaat niet er veel geld tegen aan te gooien. Het moet ook goed worden besteed. Tegelijk moeten de structurele kwalen van de vastgeroeste Italiaanse economie worden aangepakt. Hervormingen zijn nodig die niet door alle Italianen op gejuich onthaald zullen worden. Van oude gewoontes moet worden afgestapt, privileges moeten worden geschrapt. Het is één pakket.

Draghi wordt op dit ogenblik gezien als de man die Italië eindelijk uit het moeras kan halen. Hij heeft veel politieke steun. In eigen land, en in andere Europese hoofdsteden. Want ook de Europese Unie heeft er baat bij dat haar derde grootste economie de dynamiek terugvindt.

Momentum

Draghi heeft het momentum mee. Hij kan de man zijn die dingen eindelijk in beweging zet. Maar is de basis waarop hij bouwt wel stevig genoeg? Binnen goed twee jaar zijn er opnieuw verkiezingen in Italië. De kans bestaat dat de populistische partijen zich dan weer ferm roeren en het land voor de zoveelste keer in een politiek imbroglio verzeilt.