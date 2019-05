Trumps strategie om Huawei en China economisch te isoleren is niet zonder risico. Ze kan als een boemerang in het gezicht van de VS terugkeren.

De Verenigde Staten en China zijn - vooralsnog alleen in handelskwesties - begonnen aan een rondje boksen waarbij alle slagen geoorloofd zijn. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Chinezen vorige week een ferme dreun op de neus verkocht met zijn beslissing om het telecombedrijf Huawei omwille van de nationale veiligheid op de zwarte lijst te zetten.

Daardoor moeten Amerikaanse bedrijven een vergunning aanvragen om nog met Huawei zaken te doen. Zondagavond werd duidelijk dat dat verregaande gevolgen heeft, toen Google bekendmaakte dat Huawei nog maar beperkt gebruik mag maken van het Android-besturingssysteem voor smartphones en geen toegang meer krijgt tot enkele populaire Google-apps.

Bloedneus

Die klap bezorgt Huawei, een van China’s voornaamste bedrijfskampioenen, een flinke bloedneus. Huawei stak onlangs Apple voorbije als tweede speler op de smartphonemarkt, na het Koreaanse Samsung. Het is niet bekend hoeveel inkomsten het Chinese bedrijf daar exact uit puurt, maar het moeten er heel wat zijn.

Dat Huawei uit de Android-gemeenschap wordt gestoten, is een commerciële catastrofe. Want al hebben de Huawei-toestellen geweldige technologische kwaliteiten, het feit dat je er bepaalde populaire apps niet op kan installeren, kan heel wat kandidaat-kopers voor een ander merk doen kiezen.

Trump beroept zich voor zijn Huawei-ban op het argument dat het telecombedrijf een spionage-instrument is in handen van de Chinese regering. Harde bewijzen voor die beschuldiging zijn er niet, of zijn tenminste niet openbaar gemaakt. Trump hoeft die bewijzen ook niet noodzakelijk te leveren. Hij maakt gewoon gebruik van een wapen dat hij ter beschikking heeft in de economische oorlog die hij tegen China voert en waarin er geen spelregels zijn die gerespecteerd moeten worden. De handelsstrijd tussen de VS en China past overigens in een ruimere geopolitieke krachtmeting.

Gevaarlijk opbod

De jongste zet van Trump doet China pijn, zoveel is zeker. Maar het land heeft ook zijn trots. Ook al is het nu even groggy, het beraadt zich vast over een tegenzet. En zo escaleert de economische oorlog tussen de grootmachten verder, van kwaad naar erger. Het is een gevaarlijk opbod.

De Huawei-ban kan voor China een aansporing zijn om versneld werk te maken van een eigen technologie.

Tactisch heeft Trump gescoord. Maar is zijn zet ook op de langere termijn verstandig? Als hij China zo aan de onderhandelingstafel kan dwingen en tot een akkoord kan bewegen dat de economische oorlog beëindigt wel.

Maar het kan ook anders uitdraaien. Het uitsluiten van Huawei uit de internationale Android-gemeenschap kan voor China een sterke aanmoediging zijn om in versneld tempo zijn eigen technologie te ontwikkelen en zijn onafhankelijkheid van het buitenland veilig te stellen. Het beschikt over de middelen, en Huawei telt 80.000 mensen in zijn afdeling onderzoek en ontwikkeling. If you can’t join them, beat them.