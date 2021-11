Dringend personeel gezocht

De krapte op de arbeidsmarkt wordt een nijpend economisch probleem dat de beleidsmakers niet kunnen negeren.

Het economisch herstel na de pandemie verloopt minder vlot dan verhoopt. Het virus geeft zich niet gemakkelijk gewonnen. Daarnaast zijn er de verstoringen in het aanbod, deels een gevolg van de lockdowns in veel landen in 2020 en begin dit jaar. Ook de sterke stijgingen van de gas- en elektriciteit zijn niet bevorderlijk voor de economische groei. De beleidsmakers in België hebben niet zo veel vat op die factoren.

Er is nog een belangrijke factor die de herneming van de economische groei hypothekeert: de schaarste aan arbeidskrachten. In een ruime bevraging van de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties geeft meer dan een op de twee bedrijven aan te kampen met een personeelstekort. Daar kunnen de beleidsmakers wel iets aan doen.

De bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten, terwijl er in ons land zowat 450.000 werklozen en bijna een half miljoen langdurig zieken zijn. Maar hen aan het werk krijgen, blijkt niet zo eenvoudig.

In hun zoektocht naar extra medewerkers pakken de bedrijven uit met extra premies, hogere lonen en interessantere arbeidsvoorwaarden. Dat zal een aantal werknemers ertoe aanzetten eens te gaan kijken of het gras ergens anders groener is. Dat kan de arbeidsmobiliteit bevorderen, wat geen slechte zaak is: het kan de creativiteit in de bedrijven voeden en leiden tot een hogere productiviteit.

Maar als ze daarmee enkel maar werknemers afsnoepen van andere bedrijven, biedt dat geen soelaas voor de krapte op de arbeidsmarkt. Dan drijft het vooral de loonkosten omhoog voor iedereen. De werknemers kunnen zich dan in de handen wrijven. Maar een ruime economische baat levert het niet op.

Als de wortel de mensen die aan de zijkant van de arbeidsmarkt staan niet in beweging krijgt, moet misschien uiteindelijk ook de stok eens worden gehanteerd.

Het komt er vooral op aan over de streep te trekken wie nu, al dan niet vrijwillig, aab de zijlijn staat. Dat is echter niet zo eenvoudig. Die mensen kunnen niet de kennis en ervaring voorleggen waar bedrijven op zoek naar zijn. Of de afstand tussen hun woonplaats en de mogelijke werkplek is te groot. Of ze schrikken terug voor de taalbarrière - voor een Franstalige is het niet evident in een bedrijf in Vlaanderen te gaan werken, en andersom. Of ze zijn best wel tevreden met hun werkloosheids - of ziekte-uitkering.

Als de wortel die hen voorgehouden wordt hen niet in beweging krijgt, moet misschien ook de stok worden gehanteerd. En moeten ze met zachte dwang worden aangezet zich om- of bij te scholen, of toch maar over de taalgrens te springen, of toch maar eens op een jobvoorstel in te gaan. Bijvoorbeeld door te dreigen anders in hun uitkering te snoeien.