Drinken rond de krater

Dit is echt niet het moment om drankjes met de buren door de overheid te laten subsidiëren. Toch doet de Vlaamse overheid dat op 11 juli.

Soms volstaat het de communicatie van enkele ministers naast elkaar te plaatsen om te zien dat het grote plaatje niet klopt.

Begin deze maand maakte Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) bekend dat de Vlaamse regering dit jaar 6,5 miljard euro zal spenderen die ze niet heeft. Het aanvankelijk verwachte begrotingstekort van 432 miljoen euro zal 15 keer groter uitvallen.

Vorige week maakte Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) bekend dat ze de komende vier jaar 90 miljoen euro spendeert aan ondernemerschap. Het geld gaat naar Unizo, Voka en andere middenveldorganisaties, die vervolgens advies verlenen.

Maandag maakten Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en viceminister-president Bart Somers (Open VLD) bekend dat wie op 11 juli met de buren in een kleine bubbel de Vlaamse feestdag wil vieren, daar een cheque van 180 euro voor kan krijgen. Het geld mag gaan naar hapjes en drankjes bij de lokale horeca.

Voeg daaraan toe dat zowel de Nationale Bank als het Federaal Planbureau al duidelijk heeft gemaakt dat tijdens deze crisis de koopkracht van de Belgische bevolking vrij intact is gebleven. Het is de relance van de bedrijven die zorgen baart, evenals de ontslagen- en faillissementengolf die komt aanrollen en de gapende krater die het overheidstekort is geworden. Voeg daaraan toe dat de coronacrisis pijnlijk heeft blootgelegd hoe het personeel in de woon-zorgcentra wordt onderbetaald en hoe de investeringen in de ouderenzorg achterlopen op die in de ziekenhuizen.

Dit roept herinneringen op aan het gratistijdperk van Steve Stevaert.

In die omstandigheden, na zo'n schok, is het toch niet te veel gevraagd dat de overheid het bord afveegt en herbekijkt wat haar prioriteiten zijn. Die zijn helder: herinvesteer in de ouderenzorg en geef de economische relance een duw in de rug.

Daarom rijst de vraag of deze Vlaamse regering haar zaakjes wel op orde heeft. Is 90 miljoen euro voor 'ondernemerschap' aan de middenveldorganisaties geven de relance waarop we zitten te wachten? Is het echt nodig gesubsidieerd te feesten met de buren in een jaar waarin de begroting 6,5 miljard euro in het rood gaat?

Dat roept herinneringen op aan het gratistijdperk van Steve Stevaert (sp.a). De paars-groene Vlaamse regering-Dewael - waarin Stevaert viceminister-president was - pakte in 2002 uit met 'barbecuecheques' van 200 euro voor wie de Vlaamse feestdag met de buren wilde vieren. Sindsdien is dat een traditie geworden. Alleen: de Vlaamse regering sloot 2002 af met een overschot van 250 miljoen euro. Er was geld voor leuke dingen.