Dubbelzinnig

De Amerikaanse president kan inderdaad met gemak de Turkse economie vernietigen als hij het dollarwapen inzet. Als hij Turkije van de dollarmarkten uitsluit, kan dat geen kant meer op. Dat soort embargo’s neemt het land in een wurggreep. Het beste voorbeeld is Iran, waartegen Trump zulke sancties invoerde. Door Iran de toegang tot de dollarmarkt te ontzeggen nemen de Amerikanen niet alleen alle handel met de VS weg, maar jagen ze ook andere, westerse investeerders het land uit. Europese bedrijven zegden massaal hun investeringen in Iran op nadat Washington strafmaatregelen opgelegd had.

Dat het openingssalvo van maatregelen tegen Turkije voorzichtig was, past dus in een traditie. De verwachting is dat Trump voor de verstrenging van de sancties vooral kijkt naar zijn eigen politieke positie en naar wat het hem electoraal kan opleveren bij de presidentsverkiezingen in 2020. Door de Koerden te laten vallen heeft de president, in tegenstelling tot in andere dossiers, wel een teer punt geraakt, zowel in de eigen partij als bij zijn achterban. Verwacht dus meer sancties als de president verder wordt opgejaagd, niet omdat de oorlog op het terrein een of andere dramatische wending neemt.