China geldt als een economisch walhalla. Het regime heeft echter ook zijn duistere kanten waar het Westen te gemakkelijk de ogen voor sluit.

De sterke economische groei in China en de gigantische markt lokken buitenlandse ondernemers als vliegen naar een strooppot. Dat China zich volop heeft ingeschakeld in de internationale handel, levert wellicht een win-winsituatie op.

Maar de grootste winst lijkt toch voor China te zijn. Door de vrije markt te omarmen heeft China zich in enkele decennia opgewerkt van een van de armste ontwikkelingslanden ter wereld tot een economische grootmacht die de VS naar de kroon steekt.

China kopieert de praktijken uit het Westen waarmee het zijn voordeel denkt te kunnen doen. Zeer selectief. Van politieke vrijheden en democratie wil het niet weten. En het land heeft zijn eigen opvattingen over de mensenrechten. Ook al heten die universeel te zijn, ze gelden niet in China.

Oeigoeren

Ook al heten de mensenrechten universeel te zijn, ze gelden niet in China.

Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) onthulde afgelopen weekend hoe het regime in Peking omgaat met sommige bevolkingsgroepen, in het bijzonder met moslimminderheden. Een miljoen Oeigoeren, verwant aan de Turken, zouden naar heropvoedingskampen zijn gestuurd, waar ze aan een streng regime worden onderworpen. Het past in de strijd tegen het terrorisme, zegt Peking. Een dooddoener waarmee elk internationaal protest wordt gesmoord.

Afgelopen weekend raakte ook bekend dat op grote schaal geprobeerd werd de pc’s, de tablets en de smartphones te hacken van de Belgen die deel uitmaakten van de grote handelsmissie die afgelopen week een bezoek bracht aan Peking en Sjanghai. Wie naar China reist, moet weten dat hij dat risico loopt. De veiligheidsdiensten houden er alles goed in de gaten, in het bijzonder de buitenlandse bezoekers.

Het is een praktijk waar alle grootmachten naar grijpen. Enkele jaren geleden was er het bericht dat de smartphone van de Duitse kanselier Angela Merkel afgeluisterd werd door de Amerikaanse geheime dienst.

Achterbaks

‘Wie doet ons wat’, is de houding die China aanneemt en die het zich kan veroorloven door zijn economische machtspositie.

Het is naïef te denken dat China minder achterbaks te werk gaat. Het regime heeft zijn duistere kanten. En het laat zich door andere landen de ethische les niet spellen, en zeker niet door een onbeduidende natie als België. ‘Wie doet ons wat?’, is de houding van China. Wegens zijn economische en stilaan ook geopolitieke machtspositie kan China zich dat veroorloven.

In de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong, nu een onderdeel van China met een uitzonderingsregime, wordt al enkele maanden fel geprotesteerd tegen de grotere greep die Peking probeert te krijgen. De districtsverkiezingen van zondag resulteerden in een grote opgestoken middenvinger naar de machthebbers in Peking. Het valt te betwijfelen dat die daarvan onder de indruk zijn.