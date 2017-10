De ministers van Werk van de 28 EU-landen komen maandag bijeen om de strijd tegen de sociale dumping op te voeren. De regels herdenken is onmogelijk. De scherpe kanten er afvijlen moet wel.

Er zijn veel redenen waarom sommigen de voorbije jaren zijn gaan twijfelen aan de slagkracht van de Europese Unie. Er was de verbijstering over de bijna-doodervaring van de euro bij de derde redding van Athene, er was de schaamte en de angst van de vluchtelingencrisis, er was de ontreddering van de brexit, en de voorbije weken was er het onbegrip over hoe de EU er zoveel moeite mee heeft het politiegeweld tegen burgers in Catalonië te veroordelen. Maar er is ook een veel sluipender crisis die aan het vertrouwen in de EU knaagt: sociale dumping. Vrij vertaald komt die neer op het ongenoegen dat Oost-Europese burgers bij ons komen werken tegen voorwaarden die Vlamingen als ronduit ondermaats beschouwen.

Maandag komen de ministers van Werk van de 28 EU-landen bijeen om het grootste misbruik rond die sociale dumping uit de wereld te helpen. Dat is dringend nodig, al is het maar omdat een publiek ongenoegen knaagt aan een van de grootste verwezenlijkingen van de EU: de eengemaakte markt. Maar het wordt een moeilijke evenwichtsoefening, omdat er geen simpele oplossingen zijn.

Dat komt doordat de regels voor detachering om te beginnen nodig zijn. In de EU heeft ieder land zijn eigen sociale zekerheid en niemand heeft zin om ze te laten opgaan in één Europees sociaal vangnet van Bulgarije tot Zweden. Wie jarenlang in een ander land gaat werken, stapt daarom over in de sociale zekerheid van dat land. Maar wie slechts heel tijdelijk elders gaat werken, blijft in de eigen sociale zekerheid.

Als we de sociale dumping aanpakken moeten we ook aanvaarden dat huizen bouwen duurder wordt.

De vraag is dan wat tijdelijk is. Voor de Belgische bouw- en transportsector duurt die ‘tijdelijkheid’ al zo lang dat een groot deel van het werk gebeurt door Oost-Europese arbeiders die in hun goedkopere Oost-Europese sociale zekerheid blijven. Het is daartegen dat de Belgische vakbonden, die pleiten voor meer sociale bescherming, revolteren.

En opnieuw is het complexer dan dat. In sommige sectoren, zoals bij ingenieurs, consultants en ICT’ers, werken de detacheringsregels wel vrij goed. Ze bieden experts de kans over heel de EU hun kennis in te zetten. Een bijkomende moeilijkheid is dat de meesten wel de strijd tegen sociale dumping steunen, maar weinigen het gevolg willen aanvaarden dat huizen bouwen dan duurder wordt.

Toch is het belangrijk een antwoord op het ongenoegen te geven, omdat dat ongenoegen knaagt aan het succes van de Europese eengemaakte markt. Het Europese antwoord ligt in de eerste plaats in een betere fraudebestrijding, waarbij een Europese databank met sociale documenten de controle veel makkelijker kan maken. Het Belgische antwoord ligt in lagere loonlasten.

De regels voor detachering volledig herdenken kan niet in een EU waarin ieder land baas wil blijven over de eigen sociale zekerheid. Maar de scherpe kantjes ervan afvijlen moet wel kunnen.