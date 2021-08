De oplopende gasprijs duwt alle energieprijzen hoger. Bij een koude winter vrezen leveranciers voor bevoorradingsproblemen.

Op de beurs van Amsterdam steeg de aardgasprijs naar een ongezien record. Dat is vreemd omdat je in een zomer dalende energieprijzen verwacht door een dalend verbruik. Maar een aantal factoren verhinderen dat.

De Aziatische vraag naar gas is erg hoog. Enerzijds door de economische heropleving na de pandemie, anderzijds door het koudere weer. Dat leidt ertoe dat nogal wat lng-tankers koers zetten naar Azië en Europa overslaan.

In Europa zijn de voorraden dan weer geslonken. In normale tijden worden die in de zomer aangevuld, maar dat kan nu niet. Het gevolg? Een zekere stress op de gasmarkt. Daardoor schiet niet alleen de gasprijs de hoogte in, maar ook de elektriciteitsprijs, die nauw aan de gasprijs is gebonden.

De spanning op de energiemarkt is voelbaar in heel Europa. Het is een voorsmaakje van wat ons te wachten staat als we straks helemaal C02-vrije energie willen. Die overgang zal niet zonder slag of stoot verlopen.

Hoge energieprijzen veroorzaken onrust. Denk maar aan het verzet van de Franse gele hesjes in het precoronatijdperk. De beweging begon als een protest tegen een milieutaks die de Franse regering op diesel wilde invoeren om de C02-uitstoot af te remmen.

Overal in Europa stijgen de energieprijzen. Als het niet komt door het kille weer hier, dan wel door de extreem hoge temperaturen in Zuid-Europa. De hitte doet de energievretende airconditioning op volle toeren draaien.

In België zullen de hoge energieprijzen onvermijdelijk het debat over de sluiting van de kerncentrales binnensluipen. Gascentrales worden beschouwd als het alternatief voor elektriciteitsproductie als duurzame technologieën als zonnepanelen of windmolens ontoereikend zijn.

Los van de discussie over het vergunnen van de centrales in dit land is een hoge gasprijs een extra factor. Hoe kunnen gascentrales voor beperkt verbruik bij de hoge gasprijzen rendabel worden gemaakt? Hoeveel subsidies zijn dan nodig om het opzetten van een gascentrale op zijn minst niet verlieslatend te maken?

Daarnaast zijn de emissierechten in Europa fors duurder geworden. Ook die factor moet doorgerekend worden in de energiefactuur. Al die elementen zullen onvermijdelijk opduiken als in november de haalbaarheid van de kernuitstap wordt getoetst. Door de hoge energieprijzen beloven het pittige politieke discussies te worden.

Als de winter streng wordt, zal de energiefactuur stevig oplopen. Nieuwe contracten zijn al fors duurder dan een jaar geleden. De kans op energiearmoede bij kwetsbare groepen neemt toe. Zelfs een milde winter zal de impact niet volledig wegwissen omdat de voorraden zo laag staan dat die aangevuld moeten worden.