ECB-strijd

In het schaakspel over wie volgend jaar ECB-voorzitter Mario Draghi opvolgt, is gisteren de openingszet gedaan. De bekommernis dat de ECB een Noord-Europese logica moet volgen, is in ieder geval terecht.

In de Noord-Europese politiek, zo wil de boutade, is de wet het einde van de discussie, in Zuid-Europa is ze het begin. In het eerste geval debatteer je eerst lang over iets, maak je een wet en leef je die daarna rigoureus na. In het tweede geval maak je een wet, waarna je voortdurend discussieert of het wel zinvol is die na te leven.

Wetenschappelijk bewezen is de bovenstaande stelling uiteraard niet, maar duidelijk is dat ze in de Europese politiek als argument wordt gebruikt. Zo is het voor veel Noord-Europese landen bijzonder belangrijk dat volgend jaar iemand uit hun regio Mario Draghi opvolgt als voorzitter van de Europese Centrale Bank.

Die bezorgdheid verklaart waarom de Europese ministers van Financiën gisteren, tegen het advies van het Europees Parlement in, de Spaanse minister van Economie Luis de Guindos voordroegen als de nieuwe ondervoorzitter van de ECB. Die zet maakt dat Zuid-Europa al bediend is en geen aanspraak meer kan maken op de echte topjob die in Frankfurt vacant wordt.

Doet dat er allemaal toe? Helaas wel. Eigenlijk zou het niet mogen. De theorie gaat als volgt: de Europeanen verkiezen hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement en kiezen hun regeringen, waarin ministers van Financiën zitten. Dat Europees Parlement en die ministers bepalen vervolgens een opdracht voor de ECB: de inflatie stabiel houden, zodat niemand schrik moet krijgen dat de euro die je vandaag verdient volgende week een pak minder waard is als je hem wil uitgeven. Een andere opdracht voor die ECB is toezicht houden op de Europese banken.

In de praktijk is de Europese Centrale Bank echter op het politieke terrein beland. Nadat de Duitse kanselier Angela Merkel en de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy in 2010 in Deauville hadden beslist dat ook de banken een deel van de verliezen op Griekse leningen moesten dragen - uiteindelijk een kleine 100 miljard euro - kwamen heel wat banken in de problemen, gleed de eurozone in een recessie en ontstond de vrees dat de euro zou uiteenvallen.

De problemen waren zo groot dat Draghi op de Olympische Spelen in Londen zei dat hij ‘whatever it takes’ ging ondernemen om de euro overeind te houden. Nu nog is de ECB volop bezig met een ongezien economisch experiment waarbij ze maandelijks zo’n 30 miljard euro in de economie pompt. Doordat de politiek niet durfde te beslissen, werd de ECB ook diep in de Griekse crisis gezogen. Als ze haar eigen regels strikt had toegepast, had ze wellicht de noodfinanciering aan de doodzieke Griekse banken moeten stopzetten, waardoor ze de grexit had opgestart. De ECB liet uiteindelijk toch de noodkredieten lopen.

Het was en is geen gezonde situatie. Veel beter zou zijn dat de Europese politici een duidelijker financieel-economisch beleid voeren en de ECB niet dwingen de gaten te vullen. Ondertussen heeft dat beleid al meer vorm gekregen dan tien jaar geleden, maar het werk is nog niet af. Op de financiële markten lijkt één zinnetje van een centraal bankier nog altijd meer impact te hebben dan een ernstig hervormingsplan van een politicus. Het is niets om blij mee te zijn.