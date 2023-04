Een beetje ongelijkheid is goed. Een erg ongelijke maatschappij is slecht voor iedereen. In België mangelt het aan eerlijke kansen op goed onderwijs, toegang tot goede jobs en sociaal-economische mobiliteit.

Er zit twee keer nieuws in cijfers van de Nationale Bank vrijdag. Enerzijds blijken gezinnen netto een stukje armer te zijn geworden door de dalende markten en de hoge inflatie. Anderzijds blijkt de vermogensongelijkheid in ons land groter dan gedacht. De 10 procent rijkste gezinnen bezit bijna 60 procent van het nettovermogen. In 2017 was dat 47 procent.

Is de ongelijkheidskloof daarmee te groot geworden in België? Enkele nuances zijn van belang.

Vooreerst is zelfs met het nieuwe cijfer de vermogensongelijkheid in België nog altijd erg relatief. We zitten onder het Europees gemiddelde. België is traditioneel een van de gelijkere landen in de wereld, zowel qua inkomen als qua vermogen. We zitten nu niet plots aan het andere uiteinde.

Ten tweede zijn vermogende mensen en vermogende ondernemers een zegen voor de maatschappij. We hebben vermogens nodig die bereid zijn te investeren. Vermogen is niet altijd geld op een bankrekening, het zit vaak vast in ondernemingen als kapitaal op de balans. Dat kapitaal is nodig om welvaart te creëren en onze sociale zekerheid en maatschappelijke noden betaalbaar te houden. Vaak om de armsten te helpen.

Het recept van gewoon de vermogensbelastingen te verhogen heeft al ruimschoots bewezen tekort te schieten of contraproductief te zijn

Ten derde is een te gelijke maatschappij niet de meest wenselijke. Als mensen verschillen in de verantwoordelijkheid die ze dragen, in productiviteit, in ervaring of vaardigheden, sorteert een beetje ongelijkheid een positief effect en spoort ze verantwoordelijkheid aan. Mensen hebben prikkels nodig om iets te presteren. Met belastingvoeten die tot de hoogste in de wereld behoren is meritocratie sowieso een erg relatief begrip.

Vermogensbelasting

Elk cijfer over ongelijkheid voedt de roepers voor een vermogensbelasting. Maar voer een hogere vermogensbelasting in en het risico op kapitaalvlucht is zeer reëel. Waardoor we als maatschappij, ook de zwakkeren, in de kering slechter af zijn. Bovendien is het beeld dat vermogen in ons land aan elke vorm van belasting ontsnapt, onjuist en grotesk. De kapitaalbelastingen zijn niet min.

Allemaal waar. En toch. Toch willen al die argumenten niet zeggen dat we de tendens van een grotere ongelijkheid naast ons neer moeten leggen. Een gezonde ongelijkheid is nuttig en nodig, maar een té ongelijke maatschappij is slecht voor iedereen. Alleen moeten we dat niet in extra belastingen vertalen. Wat doe je bijvoorbeeld met de exorbitante inkomens van monopoliebedrijven die als 'winner takes all' superwinsten boeken?

Een maatschappij waarin ongelijkheid groeit, polariseert. Onder de nog altijd beperkte verschillen in België zitten onderliggend wel grotere problemen. Zoals ongelijke onderwijskansen of werk.

Het recept om de belastingen op te drijven heeft ruimschoots bewezen tekort te schieten of contraproductief te zijn. Kapitaal en ondernemersinitiatief zijn in een globale gedigitaliseerde economie sneller dan ooit verhuisd. Eerder dan de roep om een nieuwe belasting kan 'fair competition' met regels die nieuwe spelers kansen geven, soelaas bieden.