Een beetje oorlog

Stilaan dringt het door dat de Amerikaanse president Donald Trump een echte handelsoorlog wil. Wat die ook moge kosten.

Trump wil nog eens 200 miljard dollar aan Chinese goederen een hoger invoertarief aansmeren. Het is een reactie op de 50 miljard dollar die de Chinezen extra tarifeerden nadat de VS eerder 50 miljard dollar aan goederen extra hadden belast. Daarmee zit de Amerikaanse president in een opwaartse biedoorlog waaraan voorlopig geen eind lijkt te komen.

Officieel wil hij met zijn invoertarieven de Amerikaanse technologische sector vrijwaren van Chinese intellectuele diefstal, maar het palet van producten is inmiddels zo breed dat dat uitgangspunt vergeten lijkt. De financiële markten schrokken behoorlijk van het nieuwe voornemen van de Republikein. Het besef dat het niet alleen een onderhandelingstactiek is om de tegenpartij onder druk te zetten groeit. Dat weegt op de beurskoersen.

Wat de concrete impact van de tarievenslag is, valt moeilijk te voorspellen. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal berekende al eens wat de in januari doorgevoerde tariefverhoging voor wasmachines in de VS betekent. De prijs van een wasmachine steeg in een kwartaal met 17 procent, wat nadelig is voor de consument. Maar hoe nadelig net? Uiteindelijk koopt een Amerikaan niet elk jaar een nieuwe machine en was de prijs de voorbije 15 jaar alleen maar gezakt. Nu kost een wasmachine evenveel als in 2005.

En hoe voordelig is de maatregel voor de Amerikaanse producenten? Whirlpool zou wel moeten varen bij de prijsopstoot. Maar het bedrijf liet al weten dat de kostprijs van de productie met 50 miljoen dollar zou stijgen door de hogere Amerikaanse tarieven op ingevoerd staal en aluminium.

Wat wel zeker is, is dat een handelsoorlog ons terug in de tijd katapulteert. Als Trump doorzet, worden de handelsbarrières vergelijkbaar met die op het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw. Wat ook sneuvelt, en daar ligt het grootste gevaar, is de evidentie van vrijhandel en globalisering. Los van de directe en indirecte economische impact zal het kader van de wereldhandel worden herschreven.

De vraag is in welke mate Trump een keerpunt inluidt in de globalisering en hoelang dat doorwerkt. Als president heeft hij zeker nog twee jaar, en misschien nog zes jaar, om zijn visie door te drukken. De schade kan hoog oplopen als zijn partij hem niet afremt. Traditioneel zijn de Republikeinen grote verdedigers van de globalisering. Er is ook verzet in de partij tegen de president, maar voorlopig blijkt dat niet sterk genoeg om het beleid af te remmen.

De Amerikaanse president maakt zich sterk dat een ‘handelsoorlog gemakkelijk gewonnen kan worden’. Dat is een boude stelling, want het pure protectionisme is tegenwoordig veel minder afdwingbaar dan een halve eeuw geleden. Door de internationale productieprocessen keren sommige protectionistische maatregelen zich zelfs tegen het land dat die maatregelen neemt.