Een belastingmuis

Als er de komende dagen al een fiscale hervorming komt, dreigt die een flauw afkooksel te worden van het oorspronkelijke langetermijnplan. De hervorming dreigt contraproductief te zijn. Bovendien klopt de financiering van wat nu op tafel ligt niet.

Het wordt een broeierige belastingdiscussie dit weekend in de Wetstraat 16. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft zwaar ingezet op een belastinghervorming die een beetje soelaas moet bieden aan hét Belgische euvel bij uitstek: de veel te hoge lasten op arbeid. België is in internationale rankings, bijvoorbeeld die van de OESO, de absolute koploper wat betreft de belastingdruk op werkenden.

Het is positief dat Vivaldi zich vrij eensgezind toont om de lasten op arbeid te verlagen. Het fiscaal aantrekkelijker maken van werken moet de activering ten goede komen, wat dan weer terugverdieneffecten zal creëren (meer inactieven die bijdragen, minder werkloosheidsuitgaven).

Het hele plan is niet gefinancierd. Zo is het makkelijk. De rekening belandt bij de volgende regering. De olifant dreigt niet alleen een muis te baren, we gaan ze ook geen eten kunnen geven.

Daarmee is de positieve kant van wat nu op tafel ligt ook afgehandeld. Negen maanden na de voorstelling van de grote fiscale blauwdruk-Delanote in opdracht van Van Peteghem zijn we heel ver van het pad afgeweken. Wat een plan was voor de lange termijn om een eenvoudiger en toekomstbestendiger fiscaal stelsel te creëren, is verworden tot een veel beperktere oefening waar enkele zeer contraproductieve maatregelen de positieve effecten van een lastenverlaging op arbeid tenietdoen.

Deze hervorming dreigt de weg naar durfkapitaal voor groeibedrijven te dwarsbomen, terwijl die net de broodnodige wissel op onze economische toekomst zijn. Durfkapitaal zal in de plannen die nu voorliggen twee keer belast worden (omdat het niet langer kan genieten van de DBI-aftrek). Dat durfkapitaal zal in een handomdraai de weg vinden naar interessante starters in het buitenland. Met grote gevolgen voor onze groeibedrijven. Dat gaat ons economisch weefsel verzwakken in plaats van versterken.

Analyse Het mijnenveld van de fiscale hervorming

Er zijn nog maatregelen die problematisch zijn voor onze bedrijven. Nu zal in een grote fiscale hervorming altijd wel iets of iemand een voordeel verliezen. Maar dit is allang geen grote oefening meer. Het wordt eerder een amechtige poging om voor de verkiezingen toch nog één hervorminkje erdoor te krijgen.

Oorverdovend stil

Bovendien klopt het totaalplaatje niet. Het plan is niet gefinancierd. Zo is het makkelijk. De rekening belandt bij de volgende regering. De olifant dreigt niet alleen een muis te baren, we gaan ze ook geen eten kunnen geven.

Het te beperkte kader van Vivaldi voor deze nochtans zeer nodige fiscale oefening is problematisch. Het uitgangspunt is niet het juiste. Iemand moet toch de vraag stellen of we al die belastingen ook goed spenderen. Daarover blijft het oorverdovend stil. Een goede fiscale hervorming heeft een ruimer kader nodig, waarin je ook de uitgaven kritisch moet bekijken. Niet alleen in belastingen zijn we koploper in de wereld, ook onze overheidsuitgaven behoren tot de hoogste ter wereld.

Niet alleen in belastingen zijn we koploper in de wereld, ook onze overheidsuitgaven behoren tot de hoogste ter wereld.

In dat opzicht is het hemeltergend dat sommige partijen het maar blijven hebben over 'kapot bespaard'. Er kan wel degelijk gesnoeid worden. Ten eerste door te focussen op kerntaken zoals veiligheid en excellente zorg en minder ballast. Ten tweede door in subsidies te wieden. Die liggen in België veel hoger dan in andere landen. Ten derde kan de overheid, met al haar geledingen, een stuk efficiënter worden georganiseerd. Met wat we uitsparen, kan een serieuze lastenverlaging op arbeid worden gefinancierd.