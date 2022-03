Een eerste stap, maar energiezorgen niet weg

Met een akkoord over het verlengen van twee kernreactoren en de bouw van twee gascentrales heeft Vivaldi de kans om het geflirt met een catastrofe in onze energiebevoorrading nu te stoppen.

De regering landde vrijdag over onze toekomstige energievoorziening. Of toch minstens 'in principe', want er zitten nog veel duivels in de vele details van de uitwerking. Het ging hard tegen onzacht. Daarbij besliste ze over de verlenging met tien jaar van de modernste twee kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 als een deel van een uitgebreider pakket. De bouw van twee gascentrales zal hoe dan ook nodig zijn. Een snellere transitie naar hernieuwbare energie ook.

Dat er - eindelijk, eindelijk - een beslissing is, is goed nieuws. Al is die beslissing nog maar het begin van een lastig traject om ook met de Franse uitbater Engie een betaalbaar en uitvoerbaar akkoord te sluiten.

Veel goede kanten zijn er nochtans niet aan dit zorgwekkende dossier. Daarvoor is het te lang mismeesterd. Dat regering na regering sinds de principiële beslissing van een kernuitstap in 2003 geen deftig plan heeft uitgewerkt, is een collectief schuldig verzuim. Daar zullen we letterlijk en figuurlijk een prijs voor betalen.

Dat verzuim gaat van Guy Verhofstadt, die onbesuisd alle beslissingsmacht over onze centrales naar Parijs liet verschuiven, over de opeenvolgende premiers die jongleerden met Pax Electrica's tot de Zweedse coalitie met de MR en de N-VA, de partijen die nu ‘volle gas’ gaan voor kernenergie, die evengoed verzuimd heeft een nucleaire verlenging op zijn minst voor te bereiden.

Dat ook bij de regeringsformatie van Vivaldi geen definitieve knoop werd doorgehakt, was alweer kicking the can down the road. Dat de Vlaamse regering spelletjes speelde met vergunningen was al even verfoeilijk. Dat een oorlog nodig was voor Groen en Ecolo toch overstag gingen om kernenergie niet volledig te bannen, terwijl er grote vraagtekens staan bij onze bevoorradingszekerheid, is godgeklaagd. Zover had het nooit mogen en hoeven te komen.

Het opnieuw tot leven wekken van al tien keer dood verklaarde kerncentrales wordt een technisch, juridisch en financieel huzarenstuk. Vooral de winter van 2025 kan nog altijd erg problematisch worden.

Met het princiepsakkoord van vrijdagavond laat is er dan toch zicht op een uitweg uit dit slechte verhaal. Ook al worden de onderhandelingen met de uitbater Engie nog hard en lang, en wordt het opnieuw tot leven wekken van al tien keer dood verklaarde kerncentrales een technisch, juridisch en financieel huzarenstuk. Dat blijft zorgwekkend, en vooral de winter van 2025 kan nog altijd erg problematisch worden.

Maar toch. Vivaldi kan met dit princiepsakkoord op zak alsnog de kans grijpen om eindelijk, na 20 jaar geklungel, een langetermijnenergiebeleid vorm te geven, met de absolute focus op de bevoorradingszekerheid en een shift naar klimaatvriendelijke energie. Zonder al die flipflops. Zonder partijpolitieke spelletjes. In dat energiebeleid zijn kerncentrales één stukje van de puzzel. Niet minder, maar ook niet meer. Er is een hele energiemix nodig voor de lange termijn en de groene transitie moet sowieso volle vaart vooruit gebeuren. Met een bevoorradingszekerheid die voor alles komt. Met voldoende diverse energiebronnen, zodat we niet van één bron of land afhankelijk zijn. De transitie naar hernieuwbaar is de te volgen weg, maar lost niet alles op. We moeten onverwachte schokken kunnen opvangen, of het nu een lange winter zonder wind en zon, of een jarenlange oorlog in Oekraïne of elders is.