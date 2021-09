Een gewaarschuwd belegger is er twee waard

Beleggers houden beter in hun achterhoofd dat het waanzinnige feest op de financiële markten ooit abrupt kan eindigen.

What goes up, must come down. Het is een oude beurswijsheid, die echter de voorbije jaren haar relevantie verloren lijkt te hebben. Jonge beleggers zijn opgegroeid met het idee dat aandelenkoersen alleen maar omhoog kunnen gaan. Een forse beurscorrectie hebben ze in hun beleggerscarrière nog nooit meegemaakt.

De coronacrisis kwam in de eerste helft van vorig jaar de pret even bederven. Maar de regeringen en centrale banken reageerden snel met nooit geziene steunmaatregelen. Er terwijl de economie even een ferme inzinking kende en een hoop bedrijven in welbepaalde sectoren een klap kregen door de lockdown werd het feest op de financiële markten al gauw hervat, een voorschot nemend op het economisch herstel en het rijk der vrijheid dat de snel ontwikkelde vaccins zouden brengen.

Er is de voorbije jaren herhaaldelijk gewaarschuwd voor overdreven waarderingen op de financiële markten. De centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank (ECB), kwamen echter altijd met sussende woorden. Ze spraken tegen, in een verdediging van hun goedkoopgeldbeleid, dat op de financiële markten sprake was van overdreven hoge waarderingen.

De tekenen van de gekte zijn nochtans alom te zien. In de aanhoudende vastgoedhausse, in de rush op cryptomunten, in de hype van blancochequebedrijven - vennootschappen zonder activa of een duidelijk businessproject die miljoenen ophalen op de beurs -, in de hoge prijzen die betaald worden voor NFT’s, virtuele kunstwerken.

De Europese beurswaakhond ESMA vindt dat de uitbundigheid op de financiële markten stilaan niet meer voldoende wordt gestut door de economische ontwikkelingen.

Iedereen vindt het geweldig, dit waanzinnige feest dat wel eindeloos lijkt voort te gaan. Maar de ervaring leert dat er ooit een einde aan komen. Abrupt zelfs. Voor veel beleggers is het dan een pijnlijk ontwaken. En wat erger is: als vele miljarden euro's of dollars waarde op de financiële markten opeens in rook opgaan, kan dat ook een schok veroorzaken in de reële economie.

Gevaren

Daarom acht de ESMA, de Europese beurstoezichthouder, het nodig om de institutionele en particulieren beleggers nu toch te waarschuwen voor een mogelijke ‘significante’ correctie op de financiële marken. Erg ongewoon, ook omdat een andere Europese instelling die moet waken over de financiële stabiliteit, de ECB, door haar goedkoopgeldbeleid het vuur op de financiële markten mee oppookt.

Maar de ESMA is van oordeel dat de uitbundigheid op de financiële markten stilaan niet meer voldoende wordt gestut door de economische ontwikkelingen, zelfs op langere termijn.

De marktentoezichthouder wijst op een aantal gevaren: de stijgende inflatie, de hoge schuldengraad van bedrijven en overheden, de mogelijkheid dat het monetaire beleid wordt verstrak, en het feit dat de beleggers, op zoek naar een hoger rendement, almaar meer risico’s nemen.

Veel meer dan de beleggers wijzen op het gevaar van een mogelijke krach kan de beurstoezichthouder niet doen. Het is niet te voorspellen of en wanneer die krach er komt, en hoe zwaar die zal zijn.