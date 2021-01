Een kwetsbaar jaar

2021 moet een beter jaar worden. The only way is up. Maar de weg omhoog loopt langs een verraderlijk pad. Onderweg moeten moeilijke keuzes worden gemaakt.

'Een nieuw decennium overspoelt ons met nieuwe uitdagingen', schreef deze krant bijna dag op dag een jaar geleden. Met stip op één: het klimaat. Nergens te bespeuren: de dreiging van een pandemie. Ook de twintigers op onze redactie lieten we aan het woord. Ook zij tobden over hoe de opwarming van de aarde levens, businessmodellen en geopolitieke verhoudingen op scherp zou zetten. En over betaalbaar vastgoed, pensioenen, de opmars van China en de druk op mentaal welzijn.

Corona sloeg de bodem weg. Op een onthutsende manier bleek hoe disfunctioneel de Belgische machinerie in al haar geledingen kan zijn.

Het illustreert hoe we in het voorjaar koud gepakt werden. Corona sloeg de bodem weg. Op een onthutsende manier bleek hoe disfunctioneel de Belgische machinerie in al haar geledingen kan zijn. In de droeve ranglijstjes die 2020 opleverde - onder meer over het aantal doden en slachtoffers onder de ouderen - prijken we bovenaan. Een van de hypotheses waarom het virus vandaag in België minder hard woedt, is dat ons land al langer op slot zit. Noodgedwongen. Omdat we corona in de zomer en de herfst zo hard lieten ontsporen, voelen we het 'wintereffect' minder hard.

Het goede nieuws is dat we het nieuwe jaar ingaan met de zekerheid dat er verschillende vaccins zijn die een rem zetten op het virus. Hoe hard en hoe snel valt nog te bezien, maar van een losgeslagen bodem is geen sprake meer. De wereld moest negen jaar wachten op een vaccin tegen de mazelen, twintig jaar op een tegen polio, maar dat tegen het coronavirus lag er in nog geen jaar. Er wordt soms te licht overgegaan, maar dat is een triomf van menselijke inventiviteit, wendbaarheid en internationale samenwerking - alle barsten die daarin de jongste jaren geslagen waren ten spijt.

Nu het huis niet meer in lichterlaaie staat, kan de focus verschuiven naar de wederopbouw. Die belooft complex en hachelijk te worden. Voor een stuk omdat er moet worden gestut en heropgebouwd, terwijl de brand nog woedt. De kans bestaat dat een besmettelijker coronavariant de druk op de zorg ook bij ons nog stevig doet toenemen, lang voor we op het punt komen dat genoeg vaccinspuiten gezet zijn. De logistieke operatie om op dat punt te komen is immens. Alleen al voldoende mensen overtuigd krijgen om een prik te laten zetten, is geen gelopen race. Een leven dat weer als normaal voelt? Als alles goed loopt, wordt 2021 het jaar waarin we stappen zetten naar de normaliteit, niet dat van back to normal.

Voor de overheid wordt het schaken op vele borden tegelijkertijd. En de gezondheidszorg overeind houden én de economie ondersteunen én tegelijk enkele steunmechanismen laten uitdoven. Dat zal moeilijke keuzes vergen, die politiek dynamiet kunnen worden. Wie blijven we helpen en wie niet? Wanneer laten we welke noodmaatregel uitdoven? Hoe vermijden we dat uitzonderlijke crisisbestrijding permanent beleid wordt? Welke bedrijven halen we definitief van de beademing, omdat er de eerste jaren weinig levensvatbaarheid meer is?

Links of rechts, over het hele politieke spectrum was er in 2020 eensgezindheid dat met miljarden moest worden gegooid om een complete ramp te vermijden. Maar de geldkraan helemaal opendraaien is gemakkelijk, als niemand zich nog zorgen maakt over de factuur. Wie kijkt nog op van een paar miljoen euro meer of minder? De snelheid waarmee het kabinet van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) het kussen van de tijdelijke werkloosheid richting vakantiegangers schoof die na hun terugkeer in quarantaine belanden, was tekenend. Na 'een debat in de regering' keerde Dermagne zijn kar. En maar goed ook.

Aan de regering om te onthouden dat relance maar relance is als het om maatregelen gaat die zichzelf terugbetalen, liefst in veelvoud.

Ook voor de relance komen splijtende vragen op tafel. Wat doen we? Voor wie? En voor wie niet? Aan de regering om te onthouden dat relance maar relance is als het om maatregelen gaat die zichzelf terugbetalen, liefst in veelvoud. Om te beseffen dat een groot deel van de relance van een open economie zoals de Belgische voortkomt uit de heropleving van zijn voornaamste handelspartners. Om lokroepen te negeren om blind cheques uit te schrijven, bijvoorbeeld 'om de koopkracht te versterken'. En om de geldkraan dicht te draaien naar bedrijven of sectoren waarvoor die steun alleen maar uitstel van executie betekent.

Diezelfde koelbloedigheid moet ze tonen in het licht van de lange reeks uitdagingen die op de achtergrond doorlopen: de bestuurbaarheid van België, het klimaat en het kernenergievraagstuk, een geopolitiek strijdtoneel met wriemelende titanen, populisme. 2021 moet beter worden, maar het is een kwetsbaar jaar.