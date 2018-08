Een laag schmink

Het naar voren halen van belastinginkomsten is een doorzichtige truc om de begroting op te smukken en een aanfluiting van een ernstig begrotingsbeleid.

Het euvel is verholpen. De verstopping die het debiet verlaagde van het kraantje dat de belastinginkomsten in de schatkist doet lopen, is verdwenen. In de eerste helft van dit jaar deden bedrijven en zelfstandigen voor 9 miljard euro voorafbetalingen, of bijna 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is niet vooral te danken aan de betere gang van zaken in de economie of aan de riantere bedrijfswinsten. Het heeft vooral te maken met het feit dat de regering-Michel de boetes heeft opgetrokken voor wie niet of te weinig belastingen vooraf betaalt.

Bij werknemers en overheidspersoneel worden de belastingen op het loon door de werkgever ingehouden en meteen in de schatkist gestort. Op de belastingen die zelfstandigen, vrije beroepers en ondernemers betalen moet de fiscus langer wachten: tot ze bij het afsluiten van hun boekjaar hun precieze inkomsten voor dat jaar kennen en ze hun belastingaangifte hebben ingevuld, en tot de fiscus vervolgens heeft berekend hoeveel belastingen ze zijn verschuldigd en hen het aanslagbiljet heeft gestuurd. Intussen zijn we een jaar verder, of meer.

Financiële prikkels

Om een einde te maken aan die ongelijke behandeling is het systeem van de voorafbetalingen uitgedacht. Mét financiële prikkels: een korting voor de natuurlijke personen die voorafbetalingen doen, een boete voor bedrijven die geen of te weinig voorafbetalingen doen.

Door de boetes substantieel te verhogen stroomt niet meer geld naar de schatkist, het komt er alleen sneller in.

Om van het systeem een succes te maken moeten die financiële prikkels wel sterk genoeg zijn. De regering-Michel heeft ze zo sterk gemaakt dat ze een karwats zijn geworden om bedrijven op te jagen hun belastingbijdrage zo snel mogelijk op de rekening van de fiscus te storten. Zodat die onverwijld kan worden ingezet om de werking van de overheid te financieren.

Maar door de boetes substantieel te verhogen stroomt niet meer geld naar de schatkist, het komt er alleen sneller in. Het is een maatregel waarmee de regering de belastingontvangsten vervroegt. Het is een louter cosmetische ingreep: er wordt een dikke laag schmink op gesmeerd om het begrotingsresultaat gunstiger voor te stellen dan het is.

Beproefd recept

Het is een beproefd recept. Vorige regeringen gebruikten het ook: de ambtenarenwedden voor december werden pas begin januari - een ander begrotingsjaar - betaald. En de regering-Michel greep er eerder ook naar, door een ‘voorafname’ te doen op de belastingen die verschuldigd zijn bij het ontvangen van een pensioenkapitaal in de tweede pijler.

De regering dicht een gat in de begroting van dit jaar maar slaat er een in de begroting van volgend jaar.

Inkomsten naar voren halen of uitgaven naar achteren schuiven, het zijn maatregelen waarmee de overheid zichzelf een overbruggingskrediet geeft. Met zulke ingrepen kan een begrotingsjaar worden gered. De schone schijn kan even worden hooggehouden. Maar structureel, op langere termijn, verbetert het de begroting niet.