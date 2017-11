Een legitiem gevecht, maar dan wel met open vizier

Het tijdperk waarin investeerders worden aangetrokken via louche deals in geheime landen moet eindigen. Maar daarmee eindigt de strijd om investeerders aan te trekken niet.

Weer moet de wereld van de belastingparadijzen enkele van zijn goed bewaarde geheimen prijsgeven. Uit de Paradise Papers blijkt dat niet alleen Bono en de Britse koningin de omweg via een fiscaal paradijs nemen, maar dat ook de Belgische verzekeraar Ageas in Bermuda belandde. We weten nu ook dat Apple, nadat het 13 miljard euro aan fiscale voordelen had moeten terugbetalen aan de Ierse fiscus, gewoon op zoek ging naar nieuwe sluipwegen.

De verleiding is groot om nu op multinationals in te hakken met hogere ­belastingen. Maar daarmee schieten we in onze eigen voet.

De blik op de belastingparadijzen is belangrijk. Grote bedrijven zijn groot omdat ze integraal deel uitmaken van het leven van de miljoenen klanten die hun sportschoenen of smartphones kopen, van de duizenden mensen aan wie ze werk geven, en van de velen die erin investeren. Ze bestaan bij gratie van de echte wereld, en daarom is het ook terecht dat ze in die echte wereld verantwoording afleggen over hun geldstromen en hun belastingen. Door zich te verschuilen achter fiscale constructies in belastingparadijzen doen ze dat niet.

Tegelijk is het belangrijk om in dit debat de slinger niet te laten doorslaan. Op minstens twee punten is het verleidelijk de bal mis te slaan en uit de Paradise Papers verkeerde conclusies te trekken.

De strijd om investeringen van multinationals binnen te halen mag niet gebeuren via donkere deals in zonnige paradijzen.

Ten eerste zou je na LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers, Bahama’s Leaks en nu Paradise Papers kunnen concluderen dat er niets verandert. Dat is niet zo. De onthullingen gaven vooral een beeld van een recent verleden. Sinds enkele jaren zijn veel achterpoorten dicht. Op heel het Europees continent is het bankgeheim verleden tijd, ook in stadstaten als Monaco en Liechtenstein. En ­rulings met de fiscus sluiten in de EU kan niet meer zonder dat de andere EU-landen meekijken. Een Europese zwarte lijst met belasting­paradijzen is in de maak. België heeft bovendien sinds deze regering een Kaaimantaks. Is het genoeg? Nee. Maar het beweegt wel.

Ten tweede is de verleiding groot om nu op multinationals in te hakken met hogere belastingen. Daarmee schieten we echter in onze eigen voet. Multinationals zijn in ons land immens belangrijk voor jobs, waar ze wél hoge loonlasten op betalen. De schokgolf die het sluiten van Ford Genk teweegbracht, toont hoe we ze nodig hebben. Het gevecht om investeringen van internationale bedrijven binnen te halen zal niet verdwijnen. In de mate waarin fiscale voordelen jobs opleveren, zijn die laatste daarom gerechtvaardigd. Maar die legitieme strijd moet wel met open vizier worden gestreden en niet via donkere deals in zonnige paradijzen.