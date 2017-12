Een nieuw gordijn

De nieuwe conservatieve, rechtspopulistische coalitie in Oostenrijk maakt de kloof tussen west en oost in Europa nog wat dieper. Het lijkt erop dat het oosten ditmaal zelf een gordijn optrekt tegen het westen.

De coalitie van de conservatieve ÖVP en de populistische FPÖ is niet nieuw. Van 2000 tot 2005 werd Oostenrijk al geregeerd door dergelijke formatie. Dat leidde toen tot heftig protest in de rest van de Europese Unie, protest dat nu helemaal uitbleef.

Natuurlijk heeft dde FPÖ zich ontdaan van het ruige imago dat de partij had onder Jorg Haider. Maar FPÖ blijft een extreemrechtse formatie die in Europa zetelt in de fractie van het Franse Front National van Marine Le Pen.

In Europa zal de opluchting groot zijn dat er geen referendum komt over het lidmaatschap van Oostenrijk. Geen Öxit dus, maar wel een zeer kritisch lid.

Bij de voorstelling van het omvangrijke regeerprogramma werd het duidelijk dat immigratie het hoofdpunt wordt van deze regering. Dat betekent strenge controles op de illegale immigratie en besparen op de uitkeringen aan de immigranten. En daarnaast is het duidelijk ook een anti-islamitisch programma.

De kans dat de Frans-Duitse motor de EU opnieuw zal aansturen, wordt steeds kleiner.

De ÖVP-premier Sebastian Kurz maakte meteen duidelijk dat de werking van de Europese Unie tegen het licht gehouden zal worden. Het bewaken van de buitengrenzen, de vrije markt en de muntunie zijn zowat de hoofdopdrachten van de EU, de rest komt de nationale lidstaten toe.

Oostenrijk komt daarmee volledig in de lijn van de voormalige Oostbloklanden zoals bijvoorbeeld Polen en Hongarije. Opvallend is dat de FPÖ ook de Russische president Vladimir Poetin een warm hart toedraagt.

Tijdens de Koude Oorlog was er het IJzeren Gordijn. Nu lijkt opnieuw een gordijn te worden opgetrokken, vrijwillig ditmaal. Een gordijn waar de oostelijke lidstaten zich opnieuw achter verschuilen. En met een land als Oostenrijk krijgt deze groep een steeds groter gewicht in de EU.

Wat in Oostenrijk gebeurt, zal ongetwijfeld invloed hebben op buurland Duitsland. Daar probeert kanselier Angela Merkel wanhopig een nieuwe regering te vormen. Dat verloopt bijzonder lastig.

De Beierse CSU, de zusterpartij van het CDU van Merkel, wil geen heruitgave van de grote coalitie met de sociaaldemocraten. Ook de CSU wil een strengere migratiepolitiek, onder druk van de rechtspopulistische AfD.

Aan de andere zijde staan de sociaaldemocraten niet bepaald te popelen om een nieuwe coalitie te vormen. Het lijkt er steeds meer op dat de Duitse kanselier bijzonder verzwakt uit de onderhandelingen zal komen. Zelfs als Merkel opnieuw kanselier wordt, is haar bewegingsvrijheid erg beknot.

En dat is een streep door de rekening van de Franse president Emmanuel Macron, die samen met Merkel net het Europese project verder wilde uitbouwen. De kans dat de Frans-Duitse motor de EU opnieuw zal aansturen, wordt steeds kleiner.

Oostenrijk is het beste voorbeeld dat het rechts populisme steeds meer aan invloed wint in Europa. In landen als Nederland of Duitsland is de dreiging van het populisme voelbaar en zetten conservatieve partijen stevig in op de identitaire politiek. En dat betekent meteen ook een terugkeer naar de nationale identiteit, weg van Europa.

In die nieuwe omgeving zal de oude Europese droom van integratie ongetwijfeld verder onder druk komen. Het is dan ook uitkijken als Oostenrijk in de tweede helft van volgend jaar EU-voorzitter wordt. De nieuwe regering beloofde al 'de immigratiecrisis op te lossen'. Dat belooft weinig goeds.