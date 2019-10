Een veldslag in Luik

Hopelijk slaagt Waals minister-president Elio Di Rupo in wat eerder niet lukte: vat krijgen op het Luikse bastion.

Het was eerder dit jaar verleidelijk om in de carrière van Elio Di Rupo de gelijkenis te zien met die van Guy Spitaels. Ook die was meer dan een decennium de machtige voorzitter van de Parti Socialiste, om zich daarna terug te trekken in Namen als minister-president. Zijn invloed op de partij bleef er zo groot dat hij de bijnaam ‘dieu’ kreeg.

Maar Elio Di Rupo is niet almachtig. Dat moge blijken uit de nieuwe veldslag die hij opstart in het Luikse. Zondag kondigde hij aan dat de Waalse regering drie beslissingen van Nethys, een vehikel onder de Waalse intercommules, vernietigt: de verkoop van IT-groep Win, de verkoop van groenestroombedrijf Elicio en de verkoop van kabelmaatschappij VOO. Hij maakt de dossiers over aan het parket.

Centraal in het verhaal staat voormalig PS-kabinetschef Stéphane Moreau. Hij was drie jaar geleden al de spin in het web in de Publifin-affaire, een schandaal rond vergoedingen aan politici voor niet-bestaande vergaderingen. Moureau bouwde op die manier een duffe intercommunale uit tot een conglomeraat met tentakels tot in de media, energie en telecom. Nethys, een dochter van Enodia – de opvolger van Publifin – is het web dat hij spon.

De PS brak met Moreau, zette hem uit de partij, maar kreeg hem niet weg uit het Luikse zakenimperium dat hij had uitgebouwd. Meer zelfs, samen met de Luikse farma-ondernemer François Fornieri, ging het wheelen en dealen verder, met de drie verkopen die nu zijn vernietigd als hoogtepunt. Di Rupo noemde als redenen ‘belangenvermenging’, ‘gebrek aan concurrentie’ bij het bepalen van de prijs en het bespottelijk lage bedrag.

Di Rupo, die jaren geleden al uithaalde naar ‘les parvenus’ bij de PS gaat hiermee voluit de confrontatie aan met het Luikse machtsbastion. De raad van bestuur van Nethys stapte gisterenavond op. In een persbericht zeggen ze dat de beslissing van de Waalse regering ingaat tegen ‘de belangen van Nethys, de groep, de aandeelhouders én de Luikse regio’.