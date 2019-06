Een zee van geld

Het is goed nieuws dat jonge techbedrijven makkelijk aan geld geraken om hun groei te financieren. Maar het houdt ook risico’s in.

De klaagzang dat het gebrek aan risicokapitaal een grote handicap is die de groei van jonge techbedrijven in ons land in de weg staat, mag stilaan stoppen. Want ze strookt niet met de realiteit. In de eerste zes maanden van dit jaar vloeide een half miljard euro naar jonge Belgische tech- en biotechbedrijven. Dat is 20 procent meer dan in de eerste helft van 2018.

Het Gentse softwarebedrijf Showpad kreeg zopas van zijn investeerders 61 miljoen euro extra toegestopt. Het bedrijf had het geld niet nodig. Maar als investeerders met een tas vol bankbiljetten aanbellen, kan je de deur moeilijk voor hun neus dichtslaan. Showpad gaat het geld gebruiken om zijn groei te versnellen.

Kapitaal is overvloedig beschikbaar. Dat bewijst het succes van de kapitaalrondes en de obligatie-uitgiften die Belgische bedrijven, ook jonge, de voorbije maanden hebben opgezet. Het is een gevolg van het beleid van de centrale banken die de markt met goedkoop geld overspoelen.

Institutionele beleggers op zoek naar een beetje rendement, zijn verplicht meer risico te nemen. Want een belegging in het ‘zekere’ overheidspapier, brengt zo goed als niks meer op.

De paar opmerkelijke Belgische succesverhalen in de tech- en biotech zijn de internationale investeerders ter ore gekomen en maken dat ze bereid zijn hun portefeuille makkelijker open te trekken voor beloftevolle bedrijven uit dit rare landje.

Maar we moeten niet naast onze schoenen beginnen te lopen. Ook in andere Europese landen halen techbedrijven met gemak vers geld op. Maar we hinken deze keer niet achterop. Dat is al heel wat. Voor de overheid is er niet meteen een reden om als financier van groeibedrijven op te treden - wat beleidslui maar al te enthousiast met belastinggeld willen doen - met het argument dat het nodig is om het falen van de markt op te vangen. Want de markt faalt niet.

Dat jonge techbedrijven zo vlot aan geld geraken, is een goede zaak. Het verhoogt de kans dat er volwassen en sterke ondernemingen uit ontstaan. Maar niet alle zullen de ambities waarmaken, de hoge verwachtingen inlossen. Want het gaat om investeringen waar een behoorlijk groot risico aan is verbonden. Voor elk succesverhaal zijn er een flink aantal mislukkingen. De investeerders denken allemaal op het juiste paard te wedden. Maar er zullen teleurstellingen zijn. Sommigen zullen hun inzet verliezen.

Dat geld overvloedig beschikbaar is, heeft ook een keerzijde. Daardoor is er te weinig concurrentie tussen sterke en minder sterke ondernemingsprojecten voor het aantrekken van kapitaal, leggen de investeerders de lat niet voldoende hoog, en vloeien te veel centen naar ondernemingsinitiatieven met onvoldoende potentieel.