De economische goede cijfers moeten de federale regering minstens het voordeel van de twijfel geven, ook voor wie heel kritisch tegenover haar beleid staat.

Soms gaat het ook gewoon eens goed. De Belgische economie is op weg naar 1,7 procent groei, de hoogste sinds 2011. Het inkomen dat gezinnen kunnen besteden, stijgt. De overheidsuitgaven groeien al enkele jaren trager dan de hele economie, waardoor ze relatief in belang afnemen. De Belgische bedrijven toonden zich in geen zes jaar zo optimistisch om te investeren en aan te werven en ook het optimisme in de hele Europese economie is groot. Het begrotingstekort halveert dit jaar. En er komen dit jaar 69.000 jobs bij. ‘2017 is een zeer goed jaar’, concludeerde Jan Smets, de gouverneur van de Nationale Bank die de cijfers bekendmaakte, gisteren.

De overwinning heeft vele vaders, de nederlaag is een wees. Daarom verbaasde het gisteren niet dat de federale regering de pluim van de goede economische cijfers op haar hoed stak. Eindelijk is de tijd van oogsten gekomen, moeten de regeringspartijen denken. Ook de Nationale Bank erkent dat het regeringsbeleid heeft bijgedragen aan de goede cijfers.

Het verbaasde evenmin dat de tegenreactie even snel kwam. Die luidt dat het regeringsbeleid er niet per se veel mee te maken heeft. België surft nu eenmaal mee op de golven van de Europese economie en hinkte de voorbije jaren achter op de buurlanden. Nu start de inhaalbeweging.

De discussie is belangrijk omdat de regering een beleid voert dat niet voor iedereen op ieder moment even prettig is. Daarom is de vraag relevant of dat beleid ook werkt. Het antwoord is lastig, maar enkele uitersten kunnen we met grote zekerheid uitsluiten. Zo lijkt het overdreven te stellen dat het regeringsbeleid de enige reden is waarom de Belgische economie op dit moment goed draait. Want uiteraard is België economisch bekeken geen geïsoleerd eiland.

Tot op zekere hoogte heeft het regeringsbeleid de groeicijfers zelfs tegengewerkt. Landen als Nederland hebben veel sneller dan België na de financiële crisis in de overheidsuitgaven gewied, waardoor ze al opnieuw aan de heropleving zijn begonnen. Belgie is aan die sanering nog maar begonnen.

Tegelijk kan het niet anders dan dat het jobbeleid van de regering wel degelijk een positieve impact heeft op de aanwervingen. ‘Het lijdt weinig twijfel dat de jobcreatie aangedreven is door de recente beleidsmaatregelen’, zegt de Nationale Bank. Of anders gesteld: het verklaart wellicht niet alles, maar het helpt ontegensprekelijk minstens een beetje.

Daarom is de veiligste conclusie te maken door de stelling om te draaien: het beleid van de regering heeft met vaststaande zekerheid niet verhinderd dat 2017 qua jobs en welvaart ‘een zeer goed jaar’ wordt. In die zin verdient het, ook voor wie er heel kritisch tegenover staat, minstens het voordeel van de twijfel.