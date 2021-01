Eenheid brengen in de Verenigde Staten was het leidende thema in de inauguratiespeech van president Joe Biden. Terecht, de zware verdeeldheid helen wordt een herculestaak.

De inauguratieceremonie was onwezenlijk. Sinds de bestorming van het Capitool is Washington een belegerde stad geworden en de coronapandemie leidde eveneens tot ongeziene maatregelen. Bovendien was de vorige president, Donald Trump, als een dief in de nacht verdwenen naar Florida.

Biden kon niet anders dan de weerbaarheid van de Amerikaanse democratie benadrukken. 'De democratie heeft gewonnen', klonk het. Een rechtstreekse verwijzing naar de bestorming. Biden pleitte voor meer respect en begrip in de politieke discussie. En dat zal nodig zijn.

De oproep tot eenheid zal zeer snel getest worden. Biden heeft aangekondigd dat hij snel een reeks presidentiƫle decreten van Donald Trump zal terugdraaien met eigen decreten. Dat deel is gemakkelijk.

Snel orde op zaken stellen is misschien wel de beste garantie dat de hardste kantjes van de diepe politieke verdeeldheid in de VS getemperd worden.

Het echte werk begint als het Congres opnieuw samenkomt. De Democraten hebben een flinterdunne meerderheid, in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Voor ingrijpende politieke wetgeving heeft hij onvermijdelijk de steun nodig van Republikeinse senatoren. De vraag is of hij die vindt, en tegen welke politieke prijs. De eenheid van de Republikeinen wordt terecht in vraag gesteld, maar de eenheid van de Democraten zal onvermijdelijk ook ter sprake komen. De linkervleugel, waaraan Biden zijn overwinning in belangrijke mate te danken heeft, zal op haar eisen staan.

De Verenigde Staten zijn er belabberd aan toe door de alles overwoekerende coronapandemie, die ook de economie grondig heeft aangetast. Met 1.900 miljard dollar wil Biden daar snel de grootste noden lenigen. Er is meer nodig om de ambitieuze agenda van de president uit te voeren.

Snel orde op zaken stellen is misschien wel de beste garantie dat de hardste kantjes van de diepe politieke verdeeldheid in de VS getemperd worden. Maar er zijn valkuilen. De impeachmentprocedure tegen Trump in de Senaat zal het wetgevende proces doorkruisen. Dat houdt andermaal het risico in dat de verdeeldheid verder wordt opgestookt.

De tijd gaat heel snel in de Amerikaanse politiek. Als Biden zijn politieke agenda wil uitvoeren, moet hij een hoog tempo aanhouden. Over 18 maanden begint de campagne voor de tussentijdse verkiezingen, waarbij het hele Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat worden verkozen. Goede resultaten kunnen de Democraten versterken, maar de fragiele meerderheid kan ook verloren gaan. En met een politiek vijandig Congres staat de president vaak machteloos, zoals zijn Democratische voorganger Barack Obama mocht ondervinden.