Eenhoorn Collibra

Een eenhoorn wordt soms verward met een pegasus: de eerste kan niet vliegen, de tweede wel. De eerste Belgische ‘unicorn’ leert dat je beide tegelijk moet zijn.

In ‘Het boek van denkbeeldige wezens’ van Jorge Luis Borges wordt de eenhoorn omschreven als een uiterst sterk dier, dat met één stoot een olifant kan doden. De enige manier om hem te vangen is een maagd voor zijn neus te zetten, waarna hij op haar schoot springt, de maagd beschermt en ze hem meeneemt naar het paleis van de koning. In de iets recentere mythologie van Harry Potter geeft het bloed van een eenhoorn een stervende het leven terug. Daarna is je leven wel vervloekt, omdat het zeldzame fabeldier is gestorven.

Het enige dat de economische mythologie van de eenhoorn heeft overgehouden, is dat het bijzonder krachtig en zeldzaam is. Een unicorn is een bedrijf dat nog voor het naar de beurs gaat, al - afgaande op het kapitaal dat het bijeenharkte - 1 miljard dollar waard is. Zeker in België zijn eenhoorns zeldzaam. Zo zeldzaam dat we er tot nu geen hadden. Nu is hij er wel. Hij heet Collibra en werd geboren aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werd groot in de Verenigde Staten.

Trial-and-error

Er zijn goede redenen om de komst van de eerste Belgische unicorn te verwelkomen. Niet omdat alles wat de ondernemers achter het databedrijf aanraken in goud zal veranderen. Ondernemen blijft een werk van trial-and-error, waarbij het grondig fout kan lopen, maar waarbij het nemen van risico kan worden beloond en - zoals in dit geval - tot groot succes kan leiden.

De eerste Belgische unicorn is welkom omdat hij het tegengif levert tegen een economisch doemdenken waarin alles tegen lijkt te zitten, van de brexitschok tot handelsoorlogen, van een minderheidsregering in lopende zaken tot de problemen om de opwarming van de aarde aan te pakken. Het toont dat het nog altijd wel degelijk kan.

De kracht van dit voorbeeld, waarin de grenzen worden gesloopt, is belangrijker dan velen denken.

De tweede reden is dat deze eenhoorn het verhaal is van een nieuwe generatie Vlaamse ondernemers, die hun vleugels heel vroeg uitslaan. Ooit werden Vlaamse bedrijven groot door vanuit een familie expertise op te bouwen, in Vlaanderen de markt te veroveren, daarna onze buurlanden, de rest van Europa en soms ook de wereld.

Meteen naar de VS

Collibra deed het anders, en ging meteen in de VS zijn financiering en expertise zoeken. De Oostendenaar Felix Van de Maele, de CEO van Collibra, zegt dat het DNA van het bedrijf Belgisch is, maar dat hij ervan overtuigd is dat je een softwarebedrijf in de VS moet bouwen.

Het is een nieuwe aanpak. Bij deze is bewezen dat die aanpak kan werken. De kracht van dat eerste voorbeeld, waarin de grenzen worden gesloopt, is belangrijker dan velen denken. Het toont dat het kan. Dat doet ertoe, omdat er nog beloftevolle bedrijven aan hun dromen werken, van Showpad, dat software voor verkoopteams ontwikkelt, tot het Waalse Iteos, dat kanker bestrijdt.