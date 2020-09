Eeuwig verdoemd

In het wapenarsenaal van de fiscus is onder de juiste voorwaarden een plaats voor fiscale amnestie. Daarom is het jammer als de toekomstige regeringspartijen die poort in 2023 sluiten.

In de katholieke leer krijg je vergeving voor je zonden als je ze opbiecht, oprecht berouw toont, boete doet en een priester je penitentie aanvaardt. De Belgische fiscus hanteert al jaren een gelijkaardig principe. Wie opbiecht op een berg zwart geld te zitten en daar een stevige boete op betaalt, krijgt absolutie van de fiscus.

Aan dat systeem van fiscale amnestie komt binnen drie jaar een einde, ten minste als de formateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) de komende week de gesprekken over een nieuwe regering kunnen doen landen. De afspraak staat in het ontwerp van regeerakkoord en lijkt verworven.

De maatregel lijkt genomen volgens het sjabloon van de centrumregering die zich aftekent. Langs de weg van de geleidelijkheid, zonder bruuske veranderingen. De amnestie verdwijnt, zij het pas in 2023. In 2024 zijn het alweer verkiezingen. Hoewel: wetende dat het de jongste decennia moeilijk is in België snel een federale regering te vormen, kunnen de deuren van de fiscale regularisatie vanaf 2023 best wel even dichtgaan.

Dat is een jammer vooruitzicht, ook voor wie zijn belastingen correct betaalt. Fiscale amnestie heeft een plaats in het wapenarsenaal van de fiscus, als het goed wordt gebruikt en als ook andere wapens worden ingezet.

Die andere wapens zijn de controle, ook op internationale sluipwegen. De vorige Europese Commissie heeft op dat punt het verschil gemaakt. Veel sluiproutes zijn afgesloten. Veel donkere stegen zijn nu helder verlicht. Het is moeilijker geworden met zwart geld weg te komen, tenzij de weg van de zware fraude wordt gekozen.

Dat die sluipwegen dichtgaan, betekent echter niet dat de verschuldigde belastingen morgen de federale schatkist binnenstromen. Procedures duren lang, kosten ook de fiscus veel en hebben niet altijd de garantie op een goede afloop. Iedereen die af en toe rekeningen moet innen, weet dat het één ding is om recht te hebben op het geld maar een ander om het op je rekening gestort te krijgen.

Een ander argument pro fiscale amnestie is dat de zondaar die de belastingen ontweek, overleden kan zijn. De nieuwe generatie kan beslissen het anders te doen. Dan is het beter dat er heldere regels bestaan over hoe die ene zondaar zich kan bekeren - wat tot vreugde in de hemel leidt - dan dat een minnelijke schikking met de fiscus moet worden gezocht of dat het tot een proces komt over de zonden van de voorvaderen.

Een laatste argument is dat het de burger die wel correct de belastingen betaalt iets oplevert. Op het regulariseren van zwart geld staan boetes en die zijn de voorbije jaren alleen maar hoger geworden. Samen met de verschuldigde belastingen zelf heeft het de overheid de voorbije vier jaar meer dan 1,4 miljard euro opgeleverd. Het is geld dat niet bij de gewone burger moet worden gezocht.