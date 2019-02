Eigen schuld

Nyrstar leert hoe gevaarlijk het is een imperium op schulden te bouwen. Die boodschap geldt ook voor de van investeringen dromende Belgische staat.

De zinkspecialist Nyrstar donderde maandag op de beurs van Brussel meer dan een kwart lager nadat vrijdagavond was gebleken dat het bedrijf in de tweede helft van vorig jaar nog nauwelijks winst heeft gemaakt. Op zich is dat slecht nieuws, maar het wordt levensbedreigend slecht als je weet dat Nyrstar cash moet blijven verdienen om zijn schuldenberg af te betalen.

Voor aandeelhouders is het bedrijf daardoor nagenoeg waardeloos geworden. Maar ook de obligatiehouders dreigen een groot deel van hun geld kwijt te spelen. Het enige wat het bedrijf nog kan redden is een herschikking van de schulden, waarbij zo goed als zeker een strijd zal losbarsten om de waardevolle fabrieken van de groep, die als onderpand moeten dienen. Het Nederlandse Trafigura is het best geplaatst om die strijd te winnen.

Schulden geven een bedrijf een hefboom om immense gewichten te verzetten, maar wie niet oplet wordt door de hefboom zelf weg gecatapulteerd.

Dat toont, na jaren van vrijwel gratis lenen, dat schulden gevaarlijk blijven. Ze geven een bedrijf een hefboom om immense gewichten te verzetten, maar wie niet oplet en een te groot gewicht probeert te tillen, wordt door de hefboom zelf weg gecatapulteerd.

Beleven we stilaan dat moment? Het is tekenend dat de voorbije weken en maanden enkele grote Belgische bedrijven in de problemen kwamen door schulden, of nog snel het tij proberen te keren.

Greenyard

De groentekweker Greenyard is een voorbeeld. Het bedrijf werd groot door overname na overname te doen. Die werden gefinancierd met geleend geld en afbetaald met flinterdunne winstmarges. Eén droge zomer en een probleem met een bacteriële infectie in een fabriek in Hongarije hebben de koers doen instorten.

De bierbrouwer AB InBev is nog een voorbeeld. Het bedrijf werd groot door overnames die werden gefinancierd met leningen in dollar en werden afbetaald met cash uit alle bierlanden ter wereld. Toen de dollar duurder werd tegenover die munten, daalde de beurskoers van de biergroep met 40 procent. Ook AB InBev heeft het alarmsignaal begrepen. Het tankte al 15,5 miljard dollar financiering bij, waardoor het schuldenprobleem minstens over meer jaren kan worden gespreid.

Als je veel leent, moeten je projecten snel geld op leveren. Anders verpletteren ze je.

Toch betekent dat niet dat het tijdperk van bijzonder goedkoop geld al helemaal voorbij is. In de eurozone blijft de rente zo goed als zeker nog even laag, ook al verhoogde de Amerikaanse centrale bank sinds 2015 al negen keer de rente en levert cash in dollar sinds eind vorig jaar weer een reëel rendement op.

Niet iedereen bouwt zo veel schulden op als Nyrstar, Greenyard, AB InBev of Telenet. Maar het moeilijke vaarwater waarin die bedrijven terechtgekomen zijn, is hopelijk voor de andere het signaal om hun kwetsbaarheid nog eens in kaart te brengen, voor als straks de rente echt stijgt.